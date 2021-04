Paralizada la ITV de Granda al admitir el Principado que el proyecto no es válido

El proceso de contratación de la ITV prevista para la parroquia de Granda está oficialmente paralizado. La empresa Inspección Técnica de Vehículos (Itvasa), una sociedad anónima participada en su integridad por el Principado de Asturias, ha decidido el desestimiento de la licitación en marcha al constatar que, para obtener la licencia municipal de obras, tendrá que introducir una serie de “modificaciones” en el proyecto, “cuyo alcance total aún se desconoce” y que le impide seguir adelante con la iniciativa tal y como la tenía planteada. La decisión fue confirmada ayer a LA NUEVA ESPAÑA por el gerente de Itvasa, Belarmino Rodríguez, quien reconoció que “en las circunstancias actuales y sin tener la confirmación de las condiciones del Ayuntamiento de Gijón para obtener la licencia de obras, no es posible adjudicar las obras a una empresa”. Se trata de una situación que Itvasa estima “no subsanable” y que le lleva a anular todo el procedimiento mediante un acuerdo de desestimiento firmado por su gerente el pasado jueves.

El proyecto para la construcción de una ITV en los terrenos de la Cooperativa de Agricultores, una parcela ubicada junto al Matadero y adquirida hace cuatro meses por Itvasa, ha puesto en pie de guerra al vecindario de Granda, que teme que la iniciativa acabe por llenar la parroquia de coches y que, con ello, se pierda el carácter rural que aún conserva. Además, ha propiciado una fuerte polémica política municipal y hasta un desencuentro entre el gobierno local y el del Principado, ambos en manos del PSOE, después de que el consejero de Industria, Enrique Fernández, asegurara que fue el Ayuntamiento de Gijón quien ofreció a Itvasa los terrenos para habilitar esta nueva estación de inspección de vehículos en Granda. La portavoz del gobierno local, Marina Pineda, rechazó de forma tajante la aseveración del responsable autonómico y desveló que Gijón propuso a la empresa de la ITV nueve parcelas municipales, una de ellas situada a diez metros de la Autovía Minera.

La polémica también llegó a la Junta General del Principado, que hace solo unos días rechazó una proposición no de ley planteada por IU para la implantar medidas que “minimizasen el impacto ambiental y de tráfico” de la instalación. Además, la propuesta buscaba garantizar que la nueva estación no diera servicio a camiones y que limitara su actividad a dos centenares de vehículos, con inversiones adicionales por parte de Itvasa en los viales de la parroquia para garantizar la seguridad. La iniciativa de la coalición de izquierdas se completó con una enmienda del PP en favor de una permuta que facilitara el traslado de la ITV a un polígono industrial. El texto compartido por ambos partidos no contó con el respaldo de ningún otro grupo de la cámara autonómica. Tanto el PSOE, como Ciudadanos, Podemos, Foro y Vox votaron en contra.

Protestas

Desde que se anunció el proyecto de construcción de la ITV, los vecinos de Granda han llevado a cabo varias movilizaciones para tratar de que se diera marcha atrás. La localidad está llena de pancartas contra un proyecto que consideran “injusto y unilateral” y sobre el que no descartan llevar al Ayuntamiento a los tribunales. Y es que, a su juicio, esta zona no dispone de los accesos necesarios para albergar este tipo de equipamientos, sus viales son demasiado estrechos para que se produzca el intenso tránsito de vehículos que conlleva una ITV y el proyecto amenaza con liquidar el espíritu rural de Granda. Lo que no niega el vecindario es que Gijón necesite una nueva instalación de este tipo, habida cuenta de que la de Tremañes, la única que presta servicio en la ciudad, puede darse por saturada, pero los residentes entienden que en el concejo existen otros emplazamientos mucho más adecuados y que generarían un impacto visual considerablemente menor. La alternativa de realizar un “pinchazo” de acceso desde la Autovía Minera no convence en absoluto en la parroquia.

De acuerdo con el proyecto inicial que presentó Itvasa para licitar una actuación valorada en 477.000 y con un plazo de ejecución estimado en 70 días, la iniciativa que ahora queda paralizada, al menos temporalmente, consiste en la reforma parcial y el acondicionamiento de una parte del edificio destinado originalmente a industria cárnica, colindante con la del Matadero de Gijón

“La finalidad de la actuación es la creación, sobre la edificación existente, de una estación ITV que durante algunos años –de manera provisional, por tanto– pueda realizar las labores de inspección técnica de vehículos ligeros, así como de motos y quads. Para ello, se deben instalar los equipos necesarios para la realización de dicha inspección, y acondicionar o crear asimismo aquellas dependencias que los complementan, tales como zona de oficina y de personal de ambos sexos”, sostiene el pliego de condiciones presentado por Itvasa a las empresas interesadas en una licitación que se abrió oficialmente el 18 de febrero.

La estación contaría con seis línea de inspección de vehículos ligeros. Los usuarios accederían a la parcela y estacionarían sus vehículos frente a la fachada principal del edificio, antes de acceder a la oficina para tramitar la documentación y abonar las tasas. Después, entrarían por tres portones. Uno de ellos sería el ya existente –con dimensiones para facilitar el paso de camiones de gran tonelaje– y otros dos serían de nueva creación, con 3,30 metros de ancho por 3,15 metros de altura cada uno de ellos.

Desde estos accesos, y dependiendo de la línea a la que hayan sido asignados por el personal de ITV, los vehículos podrán seguir de frente o girar por un paso de ocho metros de anchura hasta quedar frente a la línea de inspección asignada. Tras el examen, que se plantea en línea recta, los usuarios recogerían la documentación sellada para salir por un único portón de idénticas dimensiones que los anteriores y que se ubicaría, de acuerdo con el proyecto, en la fachada lateral izquierda.