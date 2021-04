Los ciclistas reclaman mayor anchura para el nuevo carril bici de la rotonda deprimida.

Para Carlos Rodríguez, de la Asociación Treinta días en bici, “lo que está claro es que tal y como está ahora, ahí abajo está mal solucionado, con un carril bici muy estrecho y sin ninguna visibilidad”. “Si lo van a mejorar no me parece mal, aunque tampoco creo que se solucione gran cosa. Yo no veo ningún conflicto entre peatones y ciclistas: todos tienen que saber comportarse, mantener la velocidad (adecuada) y convivir”, indica. Rodríguez sí reclama que tras la reforma “haya una mejor señalización, con vías ciclistas más anchas, bien marcadas”. Además, cree que la solución planteada también mejora el trazado en superficie, en la avenida de Castilla.

Por su parte, Eva Blanco, del colectivo 8M Bici, considera que el cambio de trazado elimina el acceso a la rotonda deprimida que tiene más visibilidad de los tres. Reclama que el nuevo carril bici “tenga la anchura suficiente y esté bien sañalizado”. Y también pide que se haga un ciclocarril en la rotonda en superficie, por donde van los coches, ya que la rotonda deprimida “es un punto negro en el que ya ha habido ataques a mujeres, que tenemos una percepción de inseguridad por la noche”. Por esta situación, exige al Ayuntamiento que diseñe una alternativa para poder circular en superficie.