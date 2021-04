Armando Nosti: “José Manuel Palacio no tuvo antes una calle en Gijón porque el PSOE lo eludió”

Armando Nosti, exconcejal de la Unidad Gijonesa que fundó José Manuel Palacio tras abandonar el PSOE, hace una valoración “muy positiva” del inminente cambio de denominación de la avenida Juan Carlos I para que pase a llevar el nombre del primer regidor que tuvo Gijón en este periodo democrático, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Es un reconocimiento por el que Nosti lleva luchando quince años junto a Luis González, también exedil de Unidad Gijonesa, y que si no llegó antes, afirma, fue porque el “anterior PSOE no quiso”. En verano, se reunieron con la alcaldesa, Ana González, para transmitirle la iniciativa.

–¿Qué significa para usted que José Manuel Palacio tenga una avenida en la ciudad?

–Me produce una gran satisfacción. Ya estuvo a punto de materializarse en un par de ocasiones, primero en la avenida del Llano y, después, en la calle La Merced. Esos dos reveses previos hacen que no las tenga todas conmigo, pese a que parece que esta vez sí, que se va a hacer. Hasta que no vea la placa puesta, no me lo creeré del todo. La salida de Juan Carlos I del callejero local era lo primero, porque el Rey no puede tener una calle en Gijón. A partir de ahí, el candidato número uno era José Manuel.

–¿Razones?

–Muchas. Estamos hablando del hombre que puso las bases de la ciudad moderna en la que vivimos, del Gijón de hoy. Llegó a la Alcaldía en 1979 y se encontró una ruina desde todos los puntos de vista, el económico, el urbanismo... José Manuel supo pergeñar un proyecto de ciudad. Gijón es hoy lo que es gracias a la simiente que él plantó.

–¿Desde cuándo reclaman este reconocimiento?

–En 2006, al año siguiente del fallecimiento de José Manuel, Luis González; Faustino García Alcalde, exconsejero socialista y expresidente de la Junta General; Andrés Álvarez Costales, que había sido concejal comunista; Juan Álvarez; asesor de Palacio, una hermana de éste, Pilar, y yo mismo nos dirigimos a la entonces alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, para pedir un reconocimiento municipal. Se trataba de un monolito en Los Pericones y de la concesión de una calle. Logramos lo primero, aunque el monumento fue vandalizado y tuvimos que cambiar la placa de ubicación. Pero la calle, no.

–¿Por qué?

–Socialistas como Pedro Sanjurjo o Santiago Martínez Argüelles nunca estuvieron por la labor de que Palacio tuviera una calle. Se eludió. Él fue una persona honrada y honesta a la que el PSOE echó de mala manera cuando tenía una gran mayoría absoluta.

–Ya con Carmen Moriyón de alcaldesa sí que estuvieron a punto de lograrlo. Primero, en la avenida del Llano. ¿Qué se torció?

–Fue una militante socialista la que se encargó de sacar a la gente a la calle para boicotear una iniciativa que ya había sido anunciada por la Alcaldesa, que al final, acabó dando marcha atrás.

–Y luego en la calle La Merced...

–Llegó a estar aprobado en un Pleno, pero el PP y algunos comerciantes sacaron a cuatro personas a protestar. Aquello me resultó muy amargo, pero yo mismo pedí que se retirara la propuesta, ya que por nada del mundo quería que Isabel, la hermana de José Manuel, pasara por allí y viera alguna pintada ofensiva.

–También le pidieron ustedes la calle a la actual regidora, Ana González.

–Hablamos primero con Aurelio Martín, concejal de IU, que fue quien nos animó a entrevistarnos con la Alcaldesa. Nos recibió y el encuentro se desarrolló en un ambiente de lo más cordial. Le llevamos la propuesta documentada y la acogió muy bien. Así que parece que, por fin, va a hacerse. Aunque le repito que después de tantos reveses tendré que verlo para creerlo. Este PSOE tiene muy poco que ver con el anterior, aquí y a nivel nacional. Lo que espero ahora es que no se demore mucho la cosa para que Isabel Palacio, una mujer mayor, pueda verlo y comprenderlo.