Los vecinos se oponen a cerrar centros de salud por la tarde: “Es un disparate”

Manuel Cañete, presidente de la FAV, cree que la propuesta planteada “surge de los intereses privados de algunos sanitarios”, pero que su posición “se aleja de la realidad y de lo que debería ser la atención primaria continuada”. “Están renunciando a un modelo fundamental. Muchos están a gusto con su atención telefónica también, pero es un disparate. Mucha gente mayor no puede desplazarse y les tienen que ver en persona”, lamentó. La agrupación espera presentar este mes los resultados de una nueva encuesta online sobre el grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a su centro de salud. “Y lo que piden los vecinos es la presencialidad. Ya se podrían empezar a abrir espacios, cuanto antes”, adelantó.

Sí hay una propuesta en la que concuerdan, más o menos, vecinos y oposición: plantear que Gijón ofrezca atención de consulta por las tardes. “En otras comunidades se hace y podría servir. Supondría o bien que algunos trabajadores tuviesen un horario de tarde o crear cupos nuevos. El problema es que es una medida que la mayoría de los sanitarios van a rechazar”, alegó Mara Simal, de Ciudadanos. Su grupo, no obstante, entiende que “tener esos cuatro puntos para urgencias es más que de sobra”. “Oviedo solo tiene uno, por comparar. Eso ya se intentó en su día pero los vecinos no lo vieron bien”, destacó. Foro fue otro de los grupos que había apoyado hace tres años esta propuesta y volvería a hacerlo ahora, pero no si eso implica el recorte de personal médico. Con la reagrupación de la pandemia, según el personal, la plantilla de 15 pasó a tener 9 facultativos. “Lo ideal sería tener abiertos todos con personal suficiente en todos. Pero como segunda opción parece más lógico tener abiertos cuatro con todo el personal en ellos que abiertos los once con escasez. De nada sirve tener un centro con un único médico”, indicó Jesús Martínez Salvador. Laura Tuero, de Podemos, rechaza la propuesta porque “el paciente ha de estar en el centro de la toma de decisiones en gestión sanitaria”. Y Eladio de la Concha, de Vox, cree que se trata de “un error que afecta a un derecho esencial para todos los ciudadanos como es el de la salud”. Alberto López-Asenjo, de PP, ve “fundamental” ampliar la cobertura en horario de tarde.

Tal y como explicó ayer este diario, la sanidad gijonesa defiende la reagrupación para aunar la atención de domicilios y consultas presenciales. Los profesionales consideran que este año de pandemia ha sido “un proyecto piloto forzoso” que se debe mantener. “Lo venimos reclamando desde hace tiempo. Lo lógico es que se quede como está ahora garantizando la dotación de personal. Todo es negociable, pero con datos”, apuntó Virginia Álvarez, delegada del sindicato de enfermería Satse del área sanitaria V de Gijón. Alfonso Viejo, delegado de atención primaria en el sindicato médico Simpa, también espera que el cierre de los siete centros que solían abrir por las tardes se mantenga. “Por nuestra parte deben quedarse estos cuatro centros para siempre. Los profesionales estamos de acuerdo en esto. Se podría contratar a más médicos, pero no los hay. Todos los médicos de atención primaria están contratado, no es una cuestión de poner más dinero”, destacó.