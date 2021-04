La oposición municipal ha acogido con escepticismo, cuando no con abierta crítica, la remodelación llevada a cabo por Ana González en su equipo de gobierno a partir de la dimisión del concejal Alberto Ferrao hace casi un mes, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA casi en su totalidad. La opinión generalizada es que el nuevo organigrama no contribuirá al impulso político que la ciudad necesitaría en estos momentos.

Para José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, “la confianza de la Alcaldesa en su equipo de gobierno no es muy alta, salvo en un caso, el de Aurelio Martín, que no pertenece al PSOE”. “El perfil de muchos concejales es bajísimo, muchos gijoneses no conocen su nombre o la concejalía que llevan, en muchos casos sin contenidos y con una actividad casi nula”, añade el dirigente “naranja”, para quien, frente a estos “juegos malabares” de la Regidora, “Gijón necesita un gobierno eficaz, transparente y dialogante con el tejido social, económico y político”. “Ana González no tiene un gobierno en mayoría absoluta y muchas veces parece no saberlo”, sentencia.

Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, prefiere “dejar un tiempo antes de hacer una valoración más profunda” sobre la reorganización en el gobierno municipal. “Sí echamos en falta, excepto en IU, un impulso político y no parece que eso se solucione alternando responsabilidades entre concejales. Además, nos extraña que Urbanismo aparezca como el tercer apellido de la concejalía de Distritos”, apunta el dirigente forista.

A Laura Tuero, portavoz municipal de Podemos, le “sorprende que un área tan compleja e importante como es la de Servicios Sociales, y máxime en esta situación, se le sume otra de tanto peso como Educación, también especialmente tocada por la crisis sanitaria”. “Esperemos que vaya a buen puerto la concentración de responsabilidades tan importantes en una ciudad del tamaño de Gijón” concluye la portavoz morada.

Desde el Partido Popular (PP), Alberto López–Asenjo, también quiere dar un tiempo a los ediles que asumen nuevas responsabilidades antes de juzgar su labor. “Esperemos que los cambios permitan hacer frente a lo principal, que es gestionar y atender las necesidades de los gijoneses”, indica el dirigente popular.

Eladio de la Concha, portavoz de Vox, sostiene que “tanto esta remodelación como la primera que se llevó a efecto al inicio del mandato tienen que ver con el concejal comunista de IU Aurelio Martín y con los acuerdos de gobierno a los que llegaron socialistas y comunistas para dirigir el Ayuntamiento”. “Parece que, ahora, IU está empujando a la Alcaldesa a la izquierda más extrema y que ésta se está dejando llevar”, afirma el portavoz de la formación de Abascal.