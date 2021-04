La propuesta del Grupo Covadonga para mantener el anillo navegable del Piles mediante la instalación de un azud (presa) hinchable costaría alrededor de 300.000 euros. Los expertos del club que preside Antonio Corripio defendieron ayer, durante el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, que el mantenimiento de la práctica deportiva resulta “perfectamente compatible” con el plan de recuperación del cauce fluvial. Es más, según desveló Asunción Cámara, ingeniera de Montes y vocal de la directiva del Grupo, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ya ha adelantado que sería “receptiva” a esta propuesta o a otras que se le pudieran plantear para no acabar con el anillo navegable siempre que sean fruto del “consenso”. Frente a estas tesis, la profesora Marta González del Tánago, coautora del estudio encargado por el Ayuntamiento a la Universidad Politécnica de Madrid, se posicionó en contra de la alternativa del hinchable, al entender que resultaría “incompatible con una restauración ambiental digna”. Y es que, a su juicio, “se generarían fluctuaciones de agua que provocan la desertización de las orillas”. “Mejor buscar otro sitio”, afirmó. Otros expertos indicaron que, según la normativa europea, el gasto de instalar este mecanismo debería afrontarlo el Grupo.

Además de Asunción Cámara, también intervino a favor de la propuesta del Grupo el biólogo Marcos López, que rechazó de forma taxativa que en el anillo haya una proliferación de cianobacterias tóxicax. En consecuencia, subrayó que no presenta riesgo para salud de las personas ni supone un impedimento insalvable para que se pueda llevar a cabo la restauración ambiental de los ríos Piles y Peñafrancia. Por su lado, Eduardo Álvarez, profesor de Ingeniería Hidráulica, destacó que es posible sustituir los actuales azudes para “buscar una solución blanda, lo que permitiría la libertad del flujo de mareas para limpiar el anillo y facilitar la circulación de sedimentos”. Según indicó el experto, “hay tecnologías que se pueden aplicar para estos casos”. “La de las compuertas neumáticas la planteamos por su bajo coste, porque están muy probadas y porque son invisibles”, indicó. Para Álvarez, también sería “importante” implantar “un sistema de gestión de compuertas para estrategias de llenado y vaciado que minimicen el embalsamiento del agua, abriendo y cerrando todos los días”.

Bajo la presidencia del concejal Aurelio Martín (IU), que no hizo valoraciones, el consejo sectorial celebrado en el Centro Municipal Integrado de El Coto se abrió con la intervención de Jesús Fernández Testón, jefe de servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, para argumentar la necesidad de proceder a la mejora del Piles y del Peñafrancia. Según indicó, los exámenes de calidad del agua en la desembocadura “están empeorando año tras año”, con presencia elevada de bacterias fecales. Además, advirtió de la alta mortandad de peces y aves en varios episodios, el último de ellos el pasado septiembre, lo que motivó que se encargasen estudios a la Universidad de Oviedo y la Politécnica de Madrid.

Esteban Álvarez, de Uvant Ingenieros, firma que analizó la situación, destacó que las muertes en la fauna se vienen concentrando en las épocas de mayor estiaje y que los estudios sugieren que el problema obedece a toxinas del fitoplasma en las zonas embalsadas.

Los ecologistas asumen como propio el plan de la Politécnica para el Piles

Francisco Ramos, de Ecologistas en Acción, repasó el proyecto original de su organización para el Piles, en el que, entre otras cuestiones, figuraba la limpieza de las orillas, la retirada de las compuertas que ve “clave para evitar la retención de aguas y sus efectos”, la demolición de hormigones o la instalación de escolleras de piedra. Sin embargo, tras conocer su contenido al detalle, el representante del colectivo ecologista anunció que asume “hasta el último párrafo” la propuesta de la Politécnica de Madrid, en la que no hay sitio para el anillo navegable que pretende mantener el Grupo.

Felipe Lombó Brugos, profesor de Biología y uno de los firmantes del informe de la Universidad de Oviedo, explicó que los estudios llevados a cabo demostraron que se superan los niveles de toxicidad en el anillo navegable y en la laguna del parque de Isabel la Católica, debido al estancamiento del agua. “En el anillo hay concentraciones de microorganismos de cianobacterias asociadas a la producción de diferentes tipos de toxinas”, aseguró. Sobre la incidencia del mar en la limpieza del recorrido piragüístico, señaló que en agosto, con una marea viva de 4,2 metros, el Cantábrico fue capaz de limpiar el anillo y el lecho del río, pero precisó que no hay constancia de que ese fenómeno tenga lugar en condiciones normales. “La liberación de toxinas se produce a principios de otoño, los indicadores indican baja calidad medioambiental del agua, sobre todo en el anillo y la laguna del parque, hay proliferaciones de fitoplacton y riesgo de salud para animales y personas, lo que puede llevar a recomendar que no haya actividades recreativas”, añadió Lombó.

Marta González del Tánago, de la Politécnica de Madrid, destacó que su propuesta para el cauce recoge “actuaciones para disminuir el grado de artificialidad, un desarrollo de restauración pasiva de la vegetación y, por último, el incremento de los servicios ecosistémicos de estos ríos”. “Para la continuidad fluvial es indispensable el transito de sedimentos, hay que retirar las compuertas y la solera de hormigón sobre las que se asientan, recuperar la confluencia natural del Piles y el Peñafrancia, eliminar la isla y el canal que le conecta con el Piles y retirar las escolleras allí donde no son necesarias” añadió la experta, que también abogó por erradicar los muros de hormigón, sustituyéndolas por escolleras. “Mejorar la estética ecológica con la mejora de las sendas fluviales” es otra de sus recomendaciones.

Asunción Cámara, en una segunda intervención, destacó que el Grupo Covadonga defiende “una restauración fluvial compatible con una práctica deportiva de gran trascendencia para la ciudad y que ha dado campeones olímpicos”. Hay que tener muy en cuenta la demanda social”, destacó la profesora y vocal de la entidad. Marcos López, por su parte, insistió en que “los datos conocidos permiten concluir que no hay problemas de cianobacterias en el anillo. Sí las hay, pero no podemos decir que supongan un problema”. Además, destacó que el riesgo sanitario no existe actualmente y que “en todo caso, el anillo presenta posibilidades de manejo de mareas y caudales entrantes”.