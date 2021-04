El atajo más corto de Gijón está en la calle Segovia

Mide de largo apenas diez metros. O sea, menos que los once que hay desde el punto de penalti hasta la línea de gol de un campo de fútbol. De ancho tiene poco más de dos, por lo que Sultan Kössen, el hombre más alto del mundo, con sus 2,40 metros de planta, no cogería si quisiera tumbarse de esquina a esquina. Así es la calle Segovia, que con solo un portal en su acera, es la más corta de la ciudad y una de las más reducidas de todo el país. Cumple este año ocho décadas con el mismo nombre, pero lleva toda la vida siendo especial por su pequeñez. “Es bastante tranquila”, ironizan sus paseantes.

Poca gente hay que se sienta natural de la calle Segovia. Pero como las meigas, esa persona existe. Es la joyera Marta Ortiz, que en la vía más pequeña de la ciudad no tiene competencia. Básicamente, porque ella es a la vez la única vecina y la única comerciante de la calle Segovia. Regenta su negocio, cuya puerta principal da a Los Moros, desde hace once años, pero tiene acceso por la única puerta del mínimo paseo. También es la dueña del edificio donde está su local. “Llevo con normalidad ser la única vecina. Además, la tienen siempre muy bien cuidada”, asegura la mujer.

El historiador gijonés y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Luis Miguel Piñera explica en su libro “Gijón y sus calles” que “no hay un solo portal en la vía que recuerde al nombre de la ciudad castellana”. Tampoco, al menos a simple vista, hay ninguna referencia al majestuoso acueducto de Segovia. En la vía solo hay dos canalones y cinco alcantarillas. Seguramente, el nombre le viene por la proximidad que hay en la zona a otras vías con nombres de ciudades de la comunidad autónoma vecina. A pocos metros está la calle Zamora y, de hecho, la entrada a la calle Segovia es por la calle León.

Piñera resalta que los nombres anteriores de la vía fueron travesía de Pi y Margall –el nombre de uno de los presidentes de la Primera República servía antaño para la calle Los Moros– y travesía de la Espaciosa. Al estudioso no se le escapa algo que resalta en su trabajo. “Es, seguramente, la calle más corta de Gijón”, afirma.

En realidad, es mucho más. La calle Segovia también es de las más cortas del país. Comparte honores con la calle Rompelanzas, en pleno centro de Madrid, que tiene 20 metros. O con la calle de La Sombra, en Zaragoza, que solo tiene siete de largo. La más estrecha está en un pueblo de Cáceres que se llama Hervás. Se trata de la travesía del Moral y solo mide medio metro de ancho. No apta para claustrofóbicos.

“Para algunos vecinos es un atajo. Resulta muy útil, porque si no tendríamos que dar la vuelta”, apunta Ignacio Patac, vecino de la calle León de toda la vida. “Antes de la joyería había una peletería”, rememora. “Está bien iluminada y no da ningún problema”, dice la hostelera Olga Antuña, cuyo local hace también esquina con la vía. “Pues no la conocíamos para nada. Pero el nombre nos gusta mucho”, dicen Adriana Moreno y Natalia Ramos, dos sanitarias que llevan poco más de medio año en Gijón y que ya nunca olvidarán que pasearon por la calle Segovia, la más corta de la ciudad.