Metrópoli se prolongará todo el verano en varias sedes y con al menos 20 conciertos

Metrópoli es uno de los clásicos del verano gijonés. En tiempos anteriores de la pandemia, se celebraba a caballo entre el mes de junio y julio en el recinto ferial “Luis Adaro”, más un apéndice en invierno llamado Metrópoli Winter. Con la pandemia, sus directores, Suca García y Marino González, apostaron el verano anterior por deslocalizar la cita en varias sedes como el Palacio de Revillagigedo o la Antigua Rula y expandirse entre los meses de julio, agosto y parte de septiembre.

Marino González aboga por un formato muy parecido en 2021. Es decir, habrá varias sedes y se celebrará también entre julio, agosto y parte de septiembre. Cuáles serán las ubicaciones y cuántas está aún por definir. “La esperanza es poder contar con más aforo que el año pasado”, indica el director. Por ahora, Metrópoli tiene cerrados 20 conciertos. Se celebrarán en la plaza de toros de El Bibio. El festival de ocio es uno de los dos que pidió permiso a Divertia para organizar eventos en el coso taurino.

El Festival Aéreo de Gijón es uno de los grandes eventos del verano en Asturias. Y de los más multitudinarios. En julio de 2019 se contabilizaron 250.000 espectadores en el entorno de la playa de San Lorenzo viendo las cabriolas de los pilotos del Ejército del Aire. Debido a la pandemia, Divertia canceló el año pasado la decimoquinta edición, que tendría que haber sido en julio del año pasado. Se anunció por entonces que la de 2021 tendría lugar el 25 julio, aunque todo parece indicar que no será así, aunque la decisión final se tomará antes de que termine abril.

El gran número de espectadores y la dificultad para controlarlos en un entorno público como es el paseo del Muro pone las cosas muy cuesta arriba a Divertia para poder sacar adelante la edición de este verano. Así lo reconoce la gerente de Divertia, Lara Martínez. “Los criterios los marca el Principado y tal y como están ahora las cosas no podría hacerse. La situación es la que es y es muy complicado organizar una cita que congregue a 200.000 personas. Tenemos que seguir siendo responsables”, afirma.

Antes de la irrupción del virus, se acordó modificar el formato del Festival Aéreo, que pasaría a ser la Fiesta del Cielo. Alrededor del plato fuerte, que seguiría siendo la exhibición de aviones militares, se programó un calendario de nueve días con diferentes actividades, como talleres de vuelo de cometas o exposiciones de aviación antigua. Aunque Martínez insiste en que “aún no hay nada decidido”, también le ve poco sentido a mantener actividades paralelas si no hay Festival Aéreo. “Una cosa sin la otra no tiene mucho sentido. Quedaría descontextualizado”, zanja Martínez.

El LEV Festival no es una cita veraniega al uso, ya que habitualmente se celebra a finales de abril y principios de mayo. Sin embargo, la decimoquinta edición del festival de música electrónica sí que entrará de lleno en el calendario estival. Este año tendrá lugar entre el 22 y el 25 de julio. Así lo confirma Nacho de la Vega, uno de los directores del certamen, que por ahora prefiere ser prudente antes de revelar el cartel de la cita, así como su ubicación.

“Ya tenemos algún evento cerrado, pero no queremos patinar. No queremos que suceda como el año pasado y anunciar cosas que luego no van a suceder”, afirma el responsable de un evento que se suma a la programación veraniega junto a otras citas como Metrópoli, la “Semana Negra”, el “Ye-Yé 2021” o la CometCon, que se celebrará en septiembre.