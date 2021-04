Rexach y Díaz Rato rechazan que el Supremo revise el caso Musel con “cuestiones nuevas”

La contradicción en la valoración de los hechos que motivaron los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel entre la investigación penal abierta en la Audiencia Nacional y la sentencia del Tribunal de Cuentas que exime de responsabilidad al expresidente y al exdirector del Puerto, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, es la base del recurso de casación que va a presentar la Abogacía del Estado contra el fallo del Tribunal de Cuentas. El Supremo había dado carpetazo al asunto al considerar, por error, que la Abogacía del Estado no había anunciado la presentación del recurso en el plazo legal, pero el tribunal anuló su propio decreto tras comprobar que el recurso sí se presentó a tiempo, pero sin que hubiese sido trasladado al alto tribunal por el departamento de la administración de Justicia encargado de hacerlo, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. Una decisión contra la que las defensas ya han remitido una batería de alegaciones para que el Supremo dé carpetazo al asunto al entender que se incluyen “cuestiones” no apreciadas en el juicio.

El Abogado del Estado ya ha presentado un esbozo de por dónde irá el recurso, documento necesario para que el Supremo decida si lo admite a trámite o no, una decisión para la que también tendrá en cuenta los recursos presentados por las defensas de Rexach y Díaz Rato, ejercidas por Agustín Azparren y Viliulfo Díaz. El fiscal y el abogado del Estado, por su parte, habían solicitado de inicio que ambos exdirectivos portuarios abonaran al Estado 135,38 millones de euros, fundamentalmente por los sobrecostes de la obra de ampliación. Eso es lo que está en juego ahora en el Supremo tras el recurso del Abogado del Estado.

El Tribunal de Cuentas admitió la tesis de las defensa de Rexach y Díaz Rato, al considerar que el incremento de los precios del material de cantera que se usó para la obra de ampliación obedeció a cuestiones imprevisibles y que los pagos efectuados a la UTE Dique Torres fueron legales, cuestiones ambas que han sido puestas en entredicho –a nivel indiciario– por la juez instructora en el procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional, y que está pendiente tan sólo de la celebración del juicio, según el letrado público.

La Abogacía del Estado basa su recurso en que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas pone como excepción a las materias que puede enjuiciar “las de carácter penal que constituyan elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable y estén con ella relacionadas directamente” y recuerda que la investigación penal en la Audiencia Nacional ya paralizó otro pleito, el contencioso interpuesto por la UTE Dique Torres en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias reclamando 350 millones de euros adicionales de sobrecostes. Además, agrega que la Ley del Tribunal de Cuentas señala también que “cuando los hechos fueren constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia”.

Las defensas, por su parte, han presentado por su parte una serie de alegaciones contra la admisión del recurso por el Supremo, entre ellas, que el Abogado del Estado no planteó paralizar el procedimiento en el Tribunal de Cuentas hasta después de la absolución en primera instancia de Rexach y Díaz Rato y la ley no permite introducir en los recursos “cuestiones nuevas” no alegadas durante el juicio, señala Viliulfo Díaz en su recurso. Se da el caso, además, de que en el juicio en el Tribunal de Cuentas los que reclamaron esperar a que se resolviera el asunto penal fueron las defensas, oponiéndose la Abogacía del Estado. Las tornas cambiaron tras la sentencia.

Agustín Azparren, por su parte, ha argumentado que el juicio oral en la Audiencia sólo se ha abierto por los delitos de fraude y prevaricación, sin que se establezca responsabilidad civil a favor del Estado. Agrega que los pagos efectuados con los incrementos de los precios se corresponden con los documentos contractuales aprobados; es decir, “existen relaciones valoradas, certificaciones de obra y facturas que justifican los pagos y que se corresponden con lo contratado”, apunta.

No obstante, las defensas van a intentar impedir que el Supremo ni siquiera analice si admite o no el recurso. Para ello presentaron ayer sendos recursos contra la decisión del alto tribunal de declarar de oficio nulo el decreto en el que había dado erróneamente por hecho que el Abogado del Estado no recurrió en plazo, al considera que el Abogado del Estado no solicitó formalmente al Supremo la revocación de ese decreto.