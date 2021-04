Los festivales del verano reclaman poder contar con más público: “El ocio es salud”

“El año pasado tocaba resistir y ahora lo que hay que hacer es combatir”. Ángel de la Calle es el decano de las citas culturales del verano. El director de contenidos de la “Semana negra” lanza un mensaje de optimismo. Con más de tres décadas de experiencia, desde la organización del festival literario transmiten la necesidad de que la cultura y los espectáculos rueden, aún con limitaciones, este verano en Gijón. Una idea que secundan desde los festivales de Metrópoli, Tsunami Xixón, Cometcon, LEV Festival y el “Ye-Yé”. “De una manera u otro tenemos que adaptarnos, cada uno en su formato y con las condiciones que se nos permitan”, coinciden los responsables de estas citas. “No podemos dar ningún paso atrás, porque en ese caso existe un riesgo alto de que lo que teníamos hasta ahora no se recupere”, subrayan los organizados, a la espera de “normas claras” para programar sus eventos.

“Semana negra”

El certamen literario se celebrará del 9 al 18 de julio. El emplazamiento de esta XXXIV será el Puerto Deportivo, donde ya se celebró en 1990. No habrá “tren negro” por segundo año, la noria ni el resto de la feria lúdica. Sí que como novedad se recuperará algún puesto de hostelería y se pasará de 20 a 30 stands de libros. La “Semana negra”, que el año pasado fue el primer festival literario mundial que se celebró presencial, tendrá este año todas sus actividades de forma física (el año pasado fueron solo una parte). “Lo importante es avanzar”, destaca Ángel de la Calle. En su caso, ese paso adelante, pendiente de que las autoridades sanitarias les marquen los aforos permitidos, supondrá también un desfase económico. “El presupuesto del año pasado fueron 200.000 euros, cuando normalmente solían ser de 500.000 o 600.000 euros. Este año, al volver a la calle, no vamos a tener más ingresos, y nos costará más, pero es algo necesario”, relata antes de añadir la necesidad de que la ciudad no pierda su identidad: “Gijón en algún momento fue la capital cultural del norte, y eso hay que recuperarlo. El verano de Gijón era impresionante y lo volveremos a conseguir entre todas las propuestas”.

Metrópoli

Otro de los festivales que se celebró el pasado año y que busca avanzar es Metrópoli, la cita de la música y el entretenimiento. Bajo la firma de “Gijón Life”, la propuesta que la empresa sumaba para llevar conciertos de pago de primer nivel. Aparte de los que tenían lugar durante los diez días del festival, este año tienen previsto traer a escena una veintena de conciertos. Como escenario les gustaría repetir el de 2020: la plaza de toros de El Bibio. Aunque con el matiz de contar con más aforo. “Nos gustaría tener entre 1.500 y 2.000 personas. Con distancias y los protocolos adecuados es algo viable”, explica Marino González, responsable de Metrópoli. Junto a la música, las otras dos propuestas son la “Comic Con”, con una exposición de gran formato durante el verano, pendiente de establecer el emplazamiento, y con la incógnita de si podrán llevar a cabo la convención de tatuajes. “Además de los conciertos queremos también que estén presentes las propuestas de artes escénicas”, indica González, que también explica el impacto que supone que Metrópoli no se pueda desarrollar en su formato original, de diez días en el recinto ferial Luis Adaro. “Entre puestos directos e indirectos se creaban entre 3.000 y 4.000”, desvela.

Tsunami Xixón

El festival del rock, que también tuvo una pequeña píldora durante el año 2020, aspira a poder celebrarse este verano con más asistencia. “Trabajamos en formatos reducidos, con protocolos de seguridad y adaptados a la normativa vigente, pero el problema es que no se sabe todavía cuál va a esa normativa”, lamenta Iria Quelle, una de las responsables de esta cita. “Lo haremos lo más grande que nos dejen, con seguridad siempre. Nos gustaría poder meter unas 3.000 personas”, destaca Ramón Noguera, otro componente de la organización. El Tsunami baraja como primer escenario poder celebrarse durante tres días, del 29 al 31 de julio, con una veintena de artistas. “Nos gustaría llegar a las 40.000 personas entre todos los conciertos, bien repartidos y con seguridad, en el plan más optimista”, expone Noguera. Además, tienen un plan B, que pasaría por repartir en ocho días las actuaciones, del 29 de julio al 1 de agosto primero, y después del 5 al 8 de agosto. “El problema es que los gastos son los mismos, y los ingresos se reducen un montón si tenemos menos aforo”, comentan los organizadores.

Este año celebrarán la quinta edición, con la intención de poder estar en la Laboral, aunque sin descartar otros escenarios si se adaptan mejor al protocolo que les marquen. Lo que sí les gustaría es recuperar su esencia, aunque son conscientes de la dificultad que entraña. “Necesitamos normalidad, y el rock te pide otro ambiente, pero hasta que llegue nos adaptaremos con el público sentado. Pero el Tsunami debe volver, porque es un evento que conseguía 24.000 pernoctaciones en tres días, con un 75% del público de fuera de Asturias, a nivel turístico somos el evento más importante”, recalcan antes de añadir que en esta cita se podían crear cerca de 2.000 puestos de trabajo.

Cometcon

Entre el 3 y el 5 de septiembre se celebrará la segunda parada de la Cometcon en Gijón, aunque el evento ya cuenta con nueve años de experiencia. Héctor Lasheras, su director, confía también en que le autoricen su plan más optimista. “Queremos volver al proyecto original que teníamos para 2020 antes de la pandemia, que sería llegar a unas 20.000 personas. Ahí nos marca mucho la Feria de Muestras, porque tenemos el mismo escenario, y si se puede celebrar antes con medidas y condiciones controladas, nosotros obligatoriamente tendríamos que hacerlo”, reconoce. Como alternativa, si no se les autoriza, repetirían el modelo del pasado año. “Cogeríamos diferentes sedes, pero tenemos que seguir adelante, porque si se pierde una edición, después es difícil recuperar y volver a celebrarse”, comenta antes de añadir la importancia que tiene este festival de ocio alternativo. “Es un evento de gente joven y familias, que lo han pasado mal con la pandemia, y el ocio es salud mental”, enfatiza.

LEV Festival

El Festival Internacional de Creación Audiovisual, que se celebraba a finales de abril y principios de mayo, tendrá lugar este año entre el 22 y el 25 de julio. “Habrá algunas sorpresas y cambio de formato”, indica Nacho de la Vega, uno de los directores del certamen, que prefiere por el momento no desvelar la ubicación y contenido en el que trabajan.

“Yé-Yé 2021”

Tendrá lugar entre el 23 y 25 de julio. Si la situación sanitaria lo permite, la intención es poder celebrar conciertos. Además tienen fijadas una serie de exposiciones y un ciclo de cine que tendrían lugar en el Antiguo Instituto.