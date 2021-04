Foro se refuerza para tumbar la ordenanza de movilidad. Los concejales del grupo municipal han llamado a la puerta del bufete de abogados que tumbó en 2018 las restricciones de tráfico en Madrid Central para recurrir ante los tribunales la nueva normativa que, a partir del año que viene, incorporará restricciones a los vehículos sin distintivo ambiental. Se trata del bufete Dvuelta, liderado por Miguel Javaloyes, que lleva más de 25 años especializado en pleitos vinculados con el tráfico, en especial recursos contra el pago de multas.

Los foristas habían contactado hace varias semanas con este despacho, enviándole la documentación y ayer mantuvieron un encuentro telemático con Javaloyes en el que éste les explicó la estrategia que va a seguir para intentar tumbar la ordenanza gijonesa: “La ausencia de una memoria económica rigurosa y creíble; la falta de un segundo periodo de exposición pública y la invasión territorial de competencias derivada de la prohibición de circular más de 2.500 kilómetros al año (a los vehículos sin distintivo ambiental para que puedan seguir transitando por Gijón a partir de 2026), son algunas de las debilidades legales de la ordenanza”, señaló el edil Pelayo Barcia tras la reunión con Javaloyes.

La demanda se interpondrá después de que la ordenanza se publique en el BOPA, pero no inmediatamente. Estará presentada ante los juzgados de lo contencioso antes de junio en todo caso, agrega el concejal. “Confiamos en que impere la cordura y el 1 de enero se pueda seguir aparcando, no creando vehículos y propietarios gijoneses de primera y segunda como pretende la normativa”, reflexión Barcia.

La falta de memoria económica y la carencia de exposición pública fueron los motivos que llevaron a la anulación judicial de Madrid Central. En el caso de Gijón la ordenanza sí tiene referencia económica y se sometió a un periodo de información pública, pero la primera se limita a “un solo párrafo” y en cuanto a la exposición pública, no se volvió a hacer tras los “cambios totales” en el texto definitivo de la ordenanza respecto al borrador. En cuanto al fondo del asunto, Foro considera que la limitación de 2.500 kilómetros invade las competencias al limitar indirectamente la circulación en otros territorios.

Rechazada la demanda de Stop Muro por no figurar como asociación

El Juzgado de lo Contencioso de Gijón no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la “Stop Muro” contra la semipeatonalización del paseo del Muro acometida el año pasado, dentro de las medidas contra la pandemia. El motivo que ha llevado al magistrado a no admitir la demanda es que “Stop Muro” no justificó el estar constituida como asociación. Esto es, no aportó escritura fundacional, ni nombramiento del presidente ni acuerdo por el que la asamblea de socios delegue en el mismo la presentación de pleitos. El auto señala que la asociación está pendiente de la obtención del CIF y de su inscripción en el registro de asociaciones. Al no estar aún constituida formalmente como asociación, la plataforma carece de personalidad jurídica, necesaria para pleitear.