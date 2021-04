La temporada de baños arrancará el 1 de mayo, con socorristas los fines de semana

La temporada de baños arrancará en las tres playas urbanas (San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal) el próximo 1 de mayo y contarán con socorristas durante los fines de semana, algo que se extenderá a una periodicidad diaria a partir de junio. ¿El objetivo? “Tender a la normalidad” este verano en los arenales de la ciudad, donde el gobierno local confía en que no haga falta poner controladores de acceso llegados los meses de mayor afluencia. Además, desde el Ayuntamiento se estudia recuperar las tradicionales casetas de San Lorenzo. Las playas rurales (Peñarrubia, Estaño y el Rinconín), por su parte, tendrán que esperar hasta el 15 de junio para contar con servicio de salvamento.

El confinamiento y la desescalada al inicio de la pandemia sanitaria retrasaron la temporada de baños del año pasado hasta el 30 de mayo, y de la mano también se dilató la presencia de socorristas en las playas La obligación de mantener la distancia de seguridad obligó a ganar espacio en los arenales, por lo que en San Lorenzo se canceló instalar las casetas y no se permitió colocar tampoco las tumbonas. El 8 de junio comenzaron los controles de aforo, con 37 acomodadores de Asata, la entidad que gestiona los Serenos. Se establecieron zonas de entrada y salida, así como un control telemático de la gente, pudiendo cerrar la playa si el aforo era muy alto. El gobierno local espera a ver cómo evoluciona la pandemia para saber si repite o no con ese mismo sistema, pero la propia alcaldesa, la socialista Ana González, ya deslizó que su esperanza es que no fueran necesarios este año, al menos no con ese mismo cometido. La experiencia de los controladores dio buenos frutos y en el caso de sea necesario, se volvería a apostar por la entidad que gestiona los Serenos, preparada para asumir de nuevo el reto.

Dentro de esa intención de tender a la normalidad están las casetas de San Lorenzo, un clásico veraniego que faltó el año pasado. “Aún no sabemos nada. El año pasado fueron unas pérdidas importantes”, apuntó el presidente de la Cocina Económica, Luis Torres, que gestiona el servicio.

La novedad es que ya desde el primer momento habrá salvamento en la zona rural. El curso anterior, estas labores no arrancaron hasta el 1 de julio en Peñarrubia, El Rinconín y Estaño. Además, mañana en el Pleno se espera aprobar una modificación presupuestaria de 101.700 euros que permita al Servicio de Salvamento comprar una moto de agua (26.700 euros), cuatro casetas de salvamento (70.000 euros) y varias duchas para reponer las que están dañadas (5.000 euros).