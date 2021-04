El carril bus en Pablo Iglesias quitará 78 plazas para aparcar

Martín evitó concretar ubicaciones, plazos o proyectos, pero dejó claro que tanto en ese ámbito, como en otros barrios de la ciudad, se trabaja en la posibilidad de desarrollar aparcamientos. Solo un día antes, y durante la presentación de los proyectos de fondos europeos, se habían sugeridos parkings subterráneos en la ecomanzana de El Llano. Un modelo a repetir en El Coto y La Calzada. Lo que sí dejó claro el concejal de gobierno es que no se planteará ninguna reforma integral de Pablo Iglesias y Manuel Llaneza –las vías pendientes del plan de avenidas de 2007– hasta que esté el nuevo Plan de Movilidad, que acaba de empezar su fase de diagnóstico y tiene 14 meses para elaborarse.

“Largo me lo fían”, le reprochó la edil del PP tras conjeturar que un parking subterráneo en la zona estaría al final de Pablo Iglesias, criticar al gobierno por “aplicar un parche más” a la ciudad y espetarle a Martín que para actuar “en la avenida del Molinón y el Muro no necesitaron esperar por un plan de movilidad”. Martín recordó que salvó alguna actuación táctica por el covid todas las medidas de movilidad que se han ido ejecutando cumplen con el espíritu del consensuado, aunque fallido por problemas de forma, Plan de movilidad sostenible y segura. El llamado PIMSS, debatido en el Foro de la Movilidad.

Este fue uno de los casi cuarenta asuntos que se vieron a lo largo del Pleno ordinario del mes, que se celebró ayer por vía telemática y que comenzó con la toma de posesión de Manuel Vallina como nuevo edil del PSOE y terminó con la dación de cuenta de todas las resoluciones de la Junta de Gobierno y la Alcaldía que han servido de base a la remodelación del gobierno ejecutada por Ana González.

Además, su voto de calidad como Alcaldesa fue lo que deshizo el empate que generó entre los grupos de la Corporación la propuesta de Laura Hurlé (Vox) de propiciar una reforma de la carretera del Piles-Infanzón, por lo menos hasta el camino de la Pipa que la equiparará a cualquier otra calle de Gijón. El voto de calidad de Ana González supuso el rechazo a una idea a la que minutos antes el edil de Obras Públicas, el socialista Olmo Ron, le había dado una singular vuelta de tuerca.

“Extrapolar una vía del casco urbano a la zona periurbana o rural no es sostenible. Además, para ampliar aceras se necesita terreno de las fincas de los chalés. Como expropiar es inviable económicamente propondremos a los vecinos que nos los cedan”, afirmó Ron. “No pedimos ampliar aceras basta con alguno de los cubos, o camiones, de pintura que les sobraron del Muro para pintar allí unos pasos de peatones”, le replicó Hurlé antes de ironizar con la pretensión del gobierno local de “expropiar” a los vecinos de Somió. La iniciativa sumaba, por enmienda de Foro, una reflexión sobre la necesidad de actuar frente a las carreras ilegales en esa zona.

Más vivienda para jóvenes

El Ayuntamiento de Gijón explorará diversas fórmulas, incluida la rehabilitación de edificios vacíos de titularidad pública o privada, para intentar mejorar el acceso a la vivienda de los gijoneses más jóvenes. La iniciativa de Podemos, que incorporó una enmienda de los socios de gobierno, consiguió salir adelante con los votos de PSOE, IU y Ciudadanos. Vox, Foro y PP votaron en contra. “Al final los jóvenes se emancipan, sí; pero fuera de Asturias. Queremos que la juventud tenga futuro aquí”, explicó la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, al presentar su proposición. La propuesta de afectar a edificios de titularidad privada centró la razón del no de una parte de la bancada de la derecha a la propuesta íntegra.

Entre las acciones a corto plazo que avanzó la socialista Natalia González, como presidenta de la Empresa de Vivienda y nueva edil de Juventud, están incorporar a los jóvenes a la gestión del programa de vivienda Comparte Joven y promover ante el Principado que se reserven cuotas para jóvenes en operaciones públicas de vivienda y se de mayor atención a los jóvenes más vulnerables para que no se cronifique su situación.

Podemos también sacó adelante una propuesta, en la que aseguraron ser meros intermediarios de la Coordinadora Estatal en defensa de las pensiones públicas y de los pensionistas locales que se manifiestan cada jueves, para que desde Gijón se solicite al gobierno de España una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. Votaron junto a Podemos Foro y Ciudadanos, en contra Vox y PP y se abstuvieron IU y PSOE.

El estado de subvenciones y licencias se podrá seguir en la web municipal

A lo largo de los próximos meses se habilitará en la web municipal una herramienta para que todas las personas y entidades que reciben subvenciones municipales puedan ver su estado de tramitación. Una iniciativa que Foro llevó al Pleno y salió adelante por unanimidad porque, entre otras cosas, explicó la portavoz del gobierno, Marina Pineda, ya está pensada dentro de la denominada carpeta ciudadana, a la que se accede a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. “Piden lo que saben que se va a hacer”, reprochó Pineda a Jesús Martínez Salvador. Esa fórmula se extenderá a las licencias.

También se aprobó por unanimidad elaborar un plan anual de publicidad y comunicación institucional y, además, publicitarlo en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Una propuesta de Alberto López-Asenjo, del PP, que acabó votándose con el texto de la enmienda presentada por PSOE e IU y que reproducía el artículo que sobre el asunto se incluyó en el reglamento municipal en 2014 a propuesta del PSOE.

“Cumplir esto no es una opción, es una obligación”, matizó la socialista Marina Pineda. PSOE y Foro se reprocharon mutuamente no haber cumplido esta obligación en todos esos años. “Ambos miran para otro lado cuando esto hay que cumplirlo si o sí”, les reprochó a PSOE y Foro Rubén Pérez Carcedo, al tiempo que les acusaba del uso partidista de las campañas publicitarias.

Precisamente el edil de Ciudadanos fue el defensor de otra propuesta de gestión interna que salió adelante: evaluar las políticas públicas municipales y la calidad de los servicios del Ayuntamiento. Vox votó en contra y el PP se abstuvo tras no asumirse su enmienda al texto. “No es nada nuevo ya hace veinte años en un seminario celebrado en Gijón la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso lo asumía como una prioridad”. - el concejal tras describir experiencias de otros ayuntamientos.

El pabellón deportivo del Llano-Contrueces lucirá el nombre de los Entrerríos

Los hermanos Entrerríos, Alberto y Raúl, darán nombre al pabellón deportivo de El Llano-Contrueces. Un reconocimiento a la más que brillante trayectoria de ambos en el balonmano internacional que Foro solicitó al gobierno a través de un ruego. “Que la leyenda de estos dos hermanos perdure”, reivindicaba el portavoz forista, Jesús Martínez Salvado. El ruego le fue aceptado en nombre del gobierno por el edil de Deportes. Aunque José Ramón Tuero recordó que “ya lleva su nombre la pista del colegio Noega y no creo que por ponerles más nombres los vayamos a reconocer más”.

El debate sobre distinciones había tenido un previo en la pregunta del portavoz de Vox, Eladio de la Concha, sobre el coste de quitar el nombre de Juan Carlos I de su actual avenida en favor de José Manuel Palacio. No hay coste, le aseguró la socialista Marina Pineda. De la Concha recordó que a Vox se le dijo que “no” a una plaza de España para evitar molestias a los vecinos. “Aquí subyace una cuestión ideológica. No seré yo quien defienda a Juan Carlos I, que como figura histórica tiene sus luces y sus sombras, pero es el rey de todos. No buscan lo que une, buscan lo desunen poniendo a los suyos”, censuró.

La Corporación impulsa la inversión con un paquete de acciones de 20 millones

La Corporación desbloqueó ayer una importante batería de inversiones al aprobarse,y por mayoría absoluta, la modificación presupuestaria de 20 millones que se sufraga con el préstamo recién adjudicado a Caja Rural de Asturias. No hubo debate político ni votos en contra. La propuesta de los socios de gobierno, PSOE e IU, contó con los votos favorables de Foro y Ciudadanos. Vox, PP y Podemos se abstuvieron.

El ajuste supone dar soporte económico a proyectos de obligado cumplimiento pero que se habían quedado fuera de la prórroga presupuestaria. Como los 5,1 millones en ayudas a fachadas y barrios degradados, los 1,1 millones que toca pagar de la obra de la escuela infantil “Eusebio Miranda” o los 1,4 de la obra de la comisaría de Policía Local . Pero están también los cerca de 700.000 euros, entre expropiaciones y obras, para hacer un espacio verde en las calles Costa Rica y Bolivia y los más de 500.000 para Calderón de la Barca. Sin olvidarse de obras en la zona rural, Cimadevilla, e los equipamientos deportivos, o Vicasa como futuro albergue.