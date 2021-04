Pepín Braña irá a las elecciones para ser alcalde: “Falta ilusión”

A sus 69 años ha decidido tomar esta decisión para que “se recupere la ilusión en la ciudad”. “Queremos que todo el mundo que viva en Gijón se sienta orgulloso de ser gijonés. A ver si conseguimos que todas las mujeres de la ciudad que estén a punto de dar a luz, quieran venir aquí para tener un hijo gijonés”, comenta. Su intención es aglutinar en su candidatura a personas que trabajan para la ciudad, sin que tengan necesariamente vinculación con la política o con movimientos asociativos. “Estamos trabajando en el proyecto, hablando con gente y definiéndolo”, explica Suárez Braña, que también matiza que no se posicionarán con ninguna ideología y que en su proyecto tienen cabida todos aquellos que tengan una única finalidad: el trabajar por Gijón “Esto no va a ser un partido. Quienes se incorporen a la plataforma deben tener claro que deberán dejar aparte sus ideas para ir en beneficio de Gijón”, subraya.

En Gijoneses, quiere aglutinar a personas de todas las ideologías. “Me voy a rodear de lo mejor. Queremos ser un proyecto de todos. Voy a trabajar con todas mis fuerzas para conseguir un Gijón que nos guste a todos”, señala el que fuera directivo del Sporting hace tres décadas. “La clave es trabajar y mostrar ganas porque tenemos la mejor ciudad de Asturias, la mejor playa, pero seguimos hablando de la playa de San Sebastián, y no de la de aquí. Así que hay que recuperar ese orgullo”, indica.

La idea llevaba tiempo rondándole la cabeza. “Se están perdiendo muchos valores. Consulté esta posibilidad con algunas personas, a las que le tengo mucho respeto y me dijeron que me apoyarían”, comenta. Cuestionado sobre qué aspectos de la política actual le cansan y le han servido para dar este paso, Suárez Braña argumenta que la “comodidad” de la clase dirigente: “No es cuestión de que me canse algo. Tenemos una ciudad preciosa, pero creo que la clase política, de izquierdas, derechas o centro, lleva muchos años viviendo muy cómodamente, piensan más en ellos que en los ciudadanos”. Y subraya en la misma línea: “Un alcalde de una ciudad tiene que ser como el presidente de la comunidad de vecinos. Si hay una bombilla fundida o la escalera está sucia, tiene que estar ahí. Pero aquí los políticos españoles están mas pendientes de lo que hacen unos de otros, para echárselo en cara”. Y aunque aún no desvela las líneas maestras de su proyecto, sí que esboza algunas claves: “Que la ciudad esté limpia, cuestiones de tráfico, que no vayan patinetes por las aceras o que los niños no tengan riesgos para jugar en parques. Hay que preocuparse por cosas mundanas, que es lo que de verdad inquieta a la población”.

Pepín Suárez Braña, que ha dedicados los últimos años a su pasión por la escritura –lleva siete libros publicados– asegura que su apuesta para alcanzar la Alcaldía va muy en serio: “No quiero conseguir dos o tres concejales, voy a por mucho más”. Y añade también que se lo toma como un reto personal para conseguir romper con la política actual: “Voy a arriesgar mucho en términos personales. Mucha gente se va a reír de mí, pero no es algo que me afecte. Quiero demostrar a la gente que a ver si es verdad lo que dicen de que su objetivo es votar a las personas. Si el PSOE me presentara como candidato saldría alcalde, pero no sería un Pepín diferente, seguiría tomando sidra en Ataúlfo. Soy el mismo, el que se ve. E iré a las elecciones a cara descubierta”, concluye.