Los bonos al consumo buscan llegar a unos 10.000 negocios y movilizar 3,1 millones

Los bonos que saldrán al mercado a partir del 15 de septiembre tienen un valor de gasto de 5 o 20 euros, –aunque el consumidor pagará menos ya que el Ayuntamiento financia el 20 o el 40% según la categoría–, se destinarán al consumo en, hostería, comercio y cultura y, para garantizar una distribución lo más equitativa posible se han generado cupos tanto por sectores, en base al número de licencias, como por territorios, teniendo como base el reparto de Gijón en seis distrito y ponderando la población y negocios de cada uno de esos distritos.

Así, con las 2.277 licencias de hostelería y restauración se ha considerado oportuno dedicar 250.000 euros del millón presupuestado y repartir 100.000 bonos. A cultura le corresponden 30.000 bonos y un presupuesto de 150.000 euros de la inversión municipal con 1.661 licencias y al comercio, con 5.934 licencias, van 600.000 euros y 120.000 bonos. Se platea que con un presupuesto de un millón de euros se induce una inversión mínima de 3.125.000 euros

La propuesta ha sido bien recibida en los sectores afectadas y con algunas reticencias entre la oposición política. “Aplaudimos iniciativas que incentivan el consumo en el pequeño comercio y en la hostelería, porque después del año largo de cierres y restricciones necesitamos tapar los grandes agujeros que tenemos”, valoró Ángel Lorenzo, presidente de la patronal hostelera (Otea) en Gijón, quien subrayó “lo importante que es volver a incorporar a los trabajadores que continúan en ERTE”. A su juicio, los bonos de consumo del Ayuntamiento “ayudan a ello”. Lorenzo asegura que la medida “también es beneficiosa para los clientes, que es de quienes dependemos”.

Para Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes, “estos bonos son resultado del consenso necesario en los procesos de concertación local entre gobierno y agentes sociales. Esperamos que contribuyan a incrementar el consumo en el comercio de Gijón y estaremos atentos para que cumpla la finalidad acordada”.

La oposición pone sus peros. Desde Ciudadanos, las dudas están en “la capacidad del gobierno para articularlos de forma ágil y eficiente”, explica Rubén Pérez Carcedo, que pide que no sustituyan a las ayudas directas a los sectores más castigados por el covid”. “Lo que más nos preocupa es lo tarde que llegan, 18 meses después de la declaración del primer estado de alarma, así como el período en el que los negocios cobrarán el importe del bono, una vez sean canjeados en su negocio”, plantea Jesús Martínez Salvador, de Foro. Para Juan Chaves, de Podemos, la incógnita es saber “por que la hostelería recibe menos que el comercio estando igual de castigado. Si nos gusta que nos hayan hecho caso y lo lleven al postverano”. Alberto López-Asenjo, del PP, defiende que “es necesario acompañar a los mas vulnerables y dar respuesta a sus necesidades de forma ágil” y para Eladio de la Concha (Vox) “habría sido más eficaz dárselo de forma directa”.

Una compra digital, a pagar con tarjeta y con un límite de 80 euros por consumidor

A través del enlace www.bonosgijon.com se abrirá la puerta del comercio o bar para quien quiera aprovecharse de los bonos al consumo con descuento pagado por el Ayuntamiento. Los vales se tramitarán a través de esta plataforma digital y se pagarán con tarjeta de crédito o débito. La idea es que se pueda gastar del 15 de septiembre al 30 de noviembre. Hay que tener claro que los bonos son de 5 y de 20 euros, pero eso no es lo que pagará el consumidor. Una parte la paga el Ayuntamiento. ¿Cuál? Un euro en los bonos de cinco para hostelería y restauración y dos en los del mismo valor, pero para cultura o comercio. Y cuatro euros en los bonos de 20 de hostelería que pasan a ser ocho euros en los de comercio o cultura. Hecha la compra, el consumidor tendrá que presentar en el local el título digital o un soporte papel con el código de barras, código QR, sistema passbook, walletpasses o elemento similar que obtenga de la plataforma, que aún no está definida. Las condiciones establecen que cada persona tendrá que identificarse con DNI o INE, no puede comprar bonos por más de 80 euros por categoría y no podrá usar más de cuatro bonos por compra realizada. Nada de devoluciones en dinero. El bono con descuento municipal solo será valido en las empresas participantes. Eso las obliga a adherirse al programa y cumplir un requisito básico: ser microempresas. Una categoría que supone tener una plantilla de menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio anual igual o inferior a dos millones. Excepcionalmente esa condición no se exigirá en el ámbito del sector cultural. El empresario se comprometen a registrar los bonos consumidos en su establecimiento en la plataforma junto a la factura correspondiente. Gijón Impulsa las validará y dará orden de abono semanal a cada empresa adherida del importe consumido mediante una transferencia.