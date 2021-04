El ex del Jovellanos que descubrió una estrella triunfa en Rusia

El talento asturiano ha llegado hasta Rusia de la mano de Jorge Pérez González, exalumno de Bachillerato internacional en el Real Instituto Jovellanos de Gijón y actualmente estudiante de Astrofísica en la University College of London, gracias a su interés por la ciencia y por haber descubierto una estrella. “Mi trabajo trata sobre la caracterización de una estrella variable (el brillo varía con respecto al tiempo, no es constante en todo momento) mediante datos del telescopio espacial Kepler, cuya misión se centró en la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar”, explica Pérez González, que ha logrado el primer premio en el congreso internacional de investigación en jóvenes “Step into the future” que organiza el gobierno ruso junto la Universidad Politécnica de Moscú.

El interés por la ciencia de este joven ovetense “surgió en los últimos cursos de primaria en el colegio internacional de Viena” y de la mano de su profesora Marti Hendrichs. Fue ella la que le introdujo en la ciencia y le regaló su primer telescopio. “Gracias a ella empezó mi afición a la astronomía, pero fue después, en el colegio San Ignacio, gracias a mi profesor José Antonio Martínez, cuando decidí estudiar física en un futuro y después especializarme en la astrofísica”, desvela este joven, que ha encontrado en Londres la posibilidad de llevar a cabo su meta con una carrera concreta.

En ese camino está Jorge Pérez, que atiende a este periódico desde Londres. En noviembre del año pasado, fue seleccionado por el Ministerio de Universidades de España para participar en el congreso de jóvenes investigadores con su proyecto, uno de los 180 presentados. Todo gira en torno a la estrella variable EPIC 246257206, un cuerpo celeste que emite poca luz, no siempre con la misma intensidad y que hasta ahora había pasado desapercibida para otros investigadores. Gracias a su tesón, Jorge Pérez logró el segundo premio en este certamen nacional y un pasaporte para representar a España en el congreso para jóvenes investigadores de Rusia con el mismo proyecto. Hace unos días le comunicaron oficialmente que había logrado el primer premio en Moscú, otro triunfo que suma a su amplio currículum. Además, la estrella descubierta está desde hace varios meses incluida en el catálogo internacional que elabora la asociación de Estados Unidos de Observadores de Estrellas Variables.

Proyectos de futuro

La satisfacción por este premio la comparten, orgullosos, todos los profesores con los que se ha topado en su vida académica. No es para menos. A su dilatada trayectoria, con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio, se sumarán en breves nuevos retos para seguir haciendo camino. “Este verano trabajaré en mi universidad, University College of London, con el doctor Quentin Changeat sobre la misión Ariel de la Agencia Espacial Europea (ESA) que se dedicará a estudiar las atmósferas planetarias para poder entender de qué están hechos estos planetas y cuál es su evolución”, desvela Jorge Pérez, que sigue cada día revisando el espacio y mirando al futuro.