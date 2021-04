Llanto en la música por la “voz maravillosa” de Fernando Menéndez Viejo

Fernando Menéndez Viejo, que se definía a sí mismo como una persona “asquerosamente sensata”, nació en la capital asturiana en 1940 en el seno de una familia con gran destreza en la música. Pero, como él mismo afirmó en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, se enamoró de Gijón porque logró “cogerle el tranquillo” a la ciudad. De su madre heredó una gran voz que entusiasmó a todos los que le escucharon, ya desde muy pequeño. Con apenas ocho años pasó a formar parte del Coro de la Catedral de Oviedo. “Tenía una voz impresionante”, aseguró ayer Chema Martínez, exdirector del conservatorio Julián Orbón de Avilés y compañero en el seminario de Menéndez Viejo, que llegó a ser sacerdote, hasta su secularización en 1975. Para muchos fue el mejor alumno que tuvo Alfredo de la Roza.

Quienes le conocieron en su juventud, recuerdan que “escucharle era como tener a Alfredo Krauss” delante. “Era una maravilla su voz”, describe Geles Alvargonzález Figaredo. Fue en una de las casas de su familia donde varios seminaristas solían pasar los veranos. La voz y la destreza con la guitarra de Menéndez Viejo permanecen en la retina de Geles Alvargonzález muchas décadas después. “Luego perdimos el contacto, pero hace unos años retomamos la amistad, era una persona estupenda, un hombre creyente y consecuente”, destacó su amiga, que ayer estuvo escuchando varias de las piezas que hasta el último momento le envió Menéndez Viejo. “Tenía pasión y locura por la música, era un alimento indispensable para él”, remató.

Fue en el seminario donde comenzó a tejer una red de amigos que le acompañarían durante toda su vida. Uno de ellos fue el ya fallecido José Antonio Olivar, que antes de convertirse en reputado periodista –llegó a subdirector de la revista “¡Hola!”– fue sacerdote y escritor de música religiosa. Una anécdota les une a ambos con el papa Francisco que el propio Menéndez Viejo relató a este periódico tras un viaje del Pontífice a Bolivia. Durante una gira por Sudamérica, el Papa atribuyó a un misionero belga la canción litúrgica “Qué detalle”, escrita por Olivar con música de Menéndez Viejo. Ahora, desvela el asturiano Gaspar Muñiz Álvarez, doctorando en sagrada liturgia y afincado en Roma, el propio Francisco recomienda la música que dejó escrita. “Es una de las grandes firmas litúrgicas de España, era una persona muy completa, con un gusto y una musicalidad innata; su muerte supone una gran pérdida”, confiesa Muñiz Álvarez, director de orquesta y sacerdote.

La música litúrgica que lleva la firma de Menéndez Viejo es una referencia en todo el país. “Durante la pandemia seguía componiendo, era su mundo”, prosigue Muñiz Álvarez, que hace poco había pactado con el fallecido que a su regreso de Roma pondrían en marcha “una obra sinfónico coral que me había mandado”. No podrá ser. Pero lo que más destaca, además de sus virtudes artísticas, es que “a nivel persona era una persona agradable y cercana con la que tener una conversación era garantía de un buen sabor de boca; siempre querías más”. Y sin olvidar la importancia de su talento con la música asturiana. “Su muerte supone una gran pérdida porque se rompe el eslabón con una época brillante de la canción asturiana. Era de la vieja escuela, y no hay que olvidar que quizás fue el mejor alumno que tuvo Alfredo de la Roza”, afirma Muñiz Álvarez.

Menéndez Viejo compaginó su pasión por la música durante sus inicios como sacerdote. Se ordenó a finales de los años cincuenta tras doce años en el seminario. En 1968, fue destinado, como coadjutor, a la parroquia gijonesa de San Lorenzo. También compaginó esas labores con la docencia en el IES Calderón de la Barca, donde los exalumnos le recuerdan con mucho agrado y respeto, como se demostró ayer en el grupo de Facebook donde se compartió la noticia de su muerte. “Cuando estaba allí compró un órgano donde daba clase”, destaca su amigo Chema Martínez.

En 1975 abandonó la misión sacerdotal, pero siempre siguió con una profunda religiosidad. Luego, contrajo matrimonio con María Paz Iglesias Fernández y siguió hasta sus últimos días componiendo y disfrutando de la música y sus amigos que ya le echan de menos. Fueron muchas las lágrimas vertidas ayer al conocerse el fatal desenlace al incidente sufrido. “Fue un maestro que enamoraba con esa capacidad única para inventar melodías, para encontrar la armonía justa”, compartió ayer el músico Carlos José Martínez Fernández.

Los restos mortales de Fernando Menéndez Viejo reposan ya en el tanatorio de Gijón-Cabueñes. El funeral por su eterno descanso está previsto para pasado mañana, lunes día 26, a las seis de la tarde en la iglesia parroquia de San Nicolás de Bari, en El Coto.