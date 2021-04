La maestra acusada de maltrato es “reincidente”, dicen las familias

Las familias del Zorrilla se enteraron anteayer por la noche de estos nuevos testimonios y consideran “vergonzoso” que la docente “siguiese trabajando como si nada”. Según la versión de los padres de Ceares, la profesora fue acusada de un comportamiento muy similar, con golpes en la cara y agresividad verbal contra los pequeños, y el caso fue también motivo de inspección. “Daba clase con la puerta abierta y otra maestra vigilando. Nos reunimos con ella y nos pidió que le diésemos otra oportunidad. La dirección, que no tiene la culpa, nos había garantizado que esta señora no iba a volver, y cuando este curso vimos que era verdad no podíamos estar más contentos. El primero, nuestro hijo”, afirmaron estos padres, que prefieren mantener el anonimato.

Ante todo esto, las mismas fuentes de Educación piden “prudencia” y “respetar la presunción de inocencia” de una maestra “que lleva bastante tiempo” dando clase. Aclaran, no obstante, que el tema “es delicado” y que se “aplicará el protocolo ya existente”, que en este caso consistirá en que el inspector a cargo del caso “realice su investigación mediante entrevistas”, centrándose en la propia afectada, las familias y la alumna de prácticas. No será necesario tomar ninguna medida cautelar porque la implicada ya está de baja laboral, así que no da clase y tendrá una sustituta. “Nos enteramos esta semana y el procedimiento ya está en marcha. Como este tipo de casos son delicados, en cualquier caso, se resuelven pronto, en cuestión de días”, concluyen desde la consejería, que prefieren no aventurar cuál podrá ser la medida a aplicar: “No tenemos aún suficientes datos”. También inciden en que la dirección del Zorrilla “actuó bien y avisó de inmediato”. El grupo municipal de Podemos comunicó ayer su “absoluta condena” a lo sucedido y pide “depurar todas las responsabilidades”.

En el escrito de queja que inició la polémica, las familias del José Zorrilla, que entienden probada su denuncia por el testimonio de una docente en prácticas que dio también la voz de alarma al ver cómo la implicada daba clase, resumen una parrilla de quejas. Dicen que a “al menos seis alumnos” la docente “les pega en la cabeza o les coge del moflete cuando se portan mal”, y que algunos llegaron a presentar hematomas en los brazos. Aseguran que dos alumnos con minusvalías físicas han sido foco de un trato inadecuado –una niña fue llevada “por los pelos” a la silla de pensar y un niño sufrió “trato vejatorio” porque su discapacidad en una mano le impide hacer algunas tareas manuales– y que la docente ignoró el dolor de oído de una alumna creyendo que era “cuento” pese a que era, en realidad, una infección. También que las familias han sido testigos de niños que salían de clase con los pantalones mal abrochados o sucios por la presunta desatención de la profesora.