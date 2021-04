La Unión de Comerciantes pide ampliar “Mi barrio” un año más

“Mi barrio” arrancó a principios de año con 1.109 beneficiarios que recibieron un ingreso extraordinario en sus cuentas para hacer compras en los comercios locales adheridos al plan: 274 en total. A estas alturas el gasto supera levemente los 300.000 euros, hay 400 beneficiarios que no han hecho compras y se han detectado casos del embargo de ese dinero por los bancos o su uso para pagar facturas pendientes, algo que está prohibido. Según los datos de la Unión de Comerciantes, que también se encargó de la gestión comercial de la renta social donde las compras se hacían con una tarjeta monedero, la ayuda media sin gastar por beneficiario es de 871 euros. Computado ese dato y las opciones de ingresos a lo largo de los próximos meses con el ingreso mínimo vital como referencia, la Unión de Comerciantes plantea prolongar el periodo de tiempo de gasto todo un año calculando una media de 67 euros al mes en productos y servicios de “Mi barrio”.

Eso sobre los tiempos. Sobre el planteamiento de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de ampliar la posibilidad de hacer esas compras a todos los comercios de la ciudad y no sólo a los adheridos al programa, la Unión de Comerciantes considera que “necesita de una mayor reflexión” para poder garantizar el control de las ventas y el correcto uso del dinero municipal. Recuerdan que en una venta al por menor la única obligación del negocio es entregar una factura simplificada que no identifica al comprador. Un anonimato que no garantiza ese control, se recuerda desde la Unión de Comerciantes. El actual sistema con negocios adheridos al proyecto incluye su acceso a un programa de facturación y un servicio de control que si permite identificar a quien compra con la ayuda del Ayuntamiento.

Esta apertura a todos los comercios tampoco ha gustado a Podemos-Equo. El grupo municipal de la oposición apoyó la iniciativa del gobierno como acción extraordinaria para dar uso a aquel millón pactado con el gobierno de PSOE e IU durante la negociación presupuestaria de 2020 en favor de la renta social. No están contentos ni con la ejecución ni con el plan de cambios. Plantean que facilita esa estigmatización social que siempre han rechaza y que se conseguía pagando con la tarjeta. “Siempre hemos querido evitar que las personas usuarias tengan que dar explicaciones de su situación personal. Abrirse ahora a cualquier comercio conlleva tener que explicar una y otra vez, en la cola del pan o de la charcutería, que se necesita una factura que justifique el gasto”, explica Laura Tuero. Para la portavoz de Podemos-Euquo es importante contar con más comercios donde hacer estas compras “pero no así”. Su propuesta es hacer una nueva campaña de adhesión que amplíe ese catalogo de 274 negocios. Unos socios de la Unión de Comerciantes y otros no, como se recuerda desde la entidad empresarial. Igual que se recuerda que con la renta social eran 324 y nunca se planteó que hubiera un problema de falta de oferta.

Podemos asume la necesidad de ampliar la vigencia temporal del programa y aboga por intensificar la comunicación con las familias para clarificar las condiciones de la compra.