Carlos Álvarez, presidente local de Nuevas Generaciones: “La izquierda se ha apropiado de la cultura como un arma y eso es peligroso”

–¿Qué atribuciones tendrán con su nuevo cargo?

–El área de Promoción Cultural no existía antes en Nuevas Generaciones. La decisión de crearla se debe a que, durante todos estos años, ha habido una apropiación cultural por parte de los partidos de izquierdas. El área nace como contrapeso a esa situación. Es decir, no puede ser que la cultura sea una herramienta política para hacer ideología, sino al revés. Debe ser un espacio común y transversal y con gente que lo patrocine. Yo siempre pongo el ejemplo de Andrea Levy.

–¿Por qué?

–Hace una labor muy buena en la promoción cultural, es un modelo a seguir. Defiende su ideología, pero también lleva la cultura como bandera. Y eso es valiente.

–¿Cómo se organiza esta nueva área?

–Tenemos un equipo de varias personas, con secciones diferentes. El objetivo es el mismo, aupar la cultura y decir: “Ey, aquí también hay personas de ideología conservadora y liberal que están dispuestas a luchar por la cultura y demostrarle a la juventud que esto no lo abandera una ideología concreta”.

–Seguirá al frente de las Nuevas Generaciones en Gijón. ¿Qué fuerza tiene ahora la organización a nivel local?

–Yo entré en Nuevas Generaciones por una frustración, al ver que el socialismo era incapaz de afrontar las cuestiones del empleo y el exilio juvenil en Gijón y en Asturias. Eso fue lo que me invitó a acercarme a Nuevas Generaciones. Luego fui subiendo en función de circunstancias. Y agradezco mucho haber llegado a ser el presidente en Gijón. Lo soy desde 2018 y en buena parte se debió al excelente legado del actual presidente en Asturias, Andrés Ruiz. La organización sigue fuerte gracias a gente como él.

–¿Cuesta más ahora que los jóvenes participen en política?

–Sí, creo que sí. Como decía antes, la izquierda se ha apropiado de la cultura y la juventud como arma para ideologizar. Eso es peligroso. Yo lo llevo viendo desde los 14 años, cuando me vino a hablar el Sindicato de Estudiantes. También es cierto que hemos cometido errores a nivel de juventud desde la derecha. No ha habido personas que hayan sabido abanderar ese discurso y mi objetivo es ese, lograr una reunificación de esa juventud lastrada y maltratada por un socialismo que no la ha querido tener en cuenta.

–¿Cómo es su relación con Pablo González, el nuevo presidente del PP en Gijón? En el proceso previo a su elección, no se decantó por él.

–Me reúno de vez en cuando con él y la relación es cordial porque es el presidente del partido. Todo correcto.

–¿Le convence el papel del grupo municipal de su partido en el Ayuntamiento?

–Está haciendo una buena labor en líneas generales, haciendo frente a los desvaríos de la gestión municipal. Colaboramos con los concejales frecuentemente, sobre todo, con Ángela Pumariega, que lleva el área de juventud.

–Este sábado hubo una gran reyerta juvenil junto a El Molinón. ¿Faltan espacios de ocio saludable?

–Hay que dejar a la gente libertad, también a los jóvenes, siempre que se respete la ley. El problema es que en determinadas zonas de Gijón hay disturbios a veces. Nosotros propusimos hace dos años que el personal de discotecas pudiesen tener contacto con la Policía.

–¿Pero cree que a los jóvenes no se les ofrece un ocio alternativo ligado a la cultura?

–Sí que extraña que la juventud participe en eventos culturales. Nuestro objetivo es crear espacios culturales compartidos por todas las ideologías y que alguien de 21 años pueda decir “voy al teatro y no soy ningún friki”. Pero también es comprensible que gente de mi ideología no vaya a espacios como la “Semana negra”, que copan la mayoría de la oferta en Gijón. Deberían ser plurales, pero están politizados, monopolizados por una ideología concreta, y encima suelen generar disturbios. Todo ello, recibiendo una subvención pública.