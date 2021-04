Cuarenta años de "Volver a empezar": El Sporting que deslumbró a Hollywood

Hace unos días, la 2 emitió de nuevo “Volver a empezar” y Claudio Silva no pudo evitar disfrutarla otra vez. El portero del Sporting entre 1977 y 1983 guarda un cariño especial por la cinta porque fue el héroe del partido contra el Atlético de Madrid que Garci incluyó en su obra. El arquero paró a Dirceu un penalti en el último segundo. “Todos los de aquel equipo podemos presumir de un Oscar”, sentencia.

Gracias a Garci, el Sporting es el único club con estatuilla de Hollywood. El Racing de Avellaneda también podría colarse en la lista por “El secreto de sus ojos”, pero el peso de la entidad en la película española es mucho mayor. Por algo Antonio Miguel Albajara, el protagonista, fue en la ficción uno de los mejores jugadores del club. La adicción futbolística de Garci tampoco se duda y ya la demostró con su corto “Al Fútbol” de 1975.

La alineación de ese partido, que se jugó el 18 de octubre de 1981 en El Molinón, la conformaron Claudio, Redondo, Maceda, Jiménez, Uría, Joaquín, Andrés, Mesa, Pedro, Gomes y Abel. Cundi entró en el minuto 87 por Gomes. Quien no podrá olvidar jamás el duelo de cine entre el Sporting y el Atlético de Madrid (3-2) es Manolo Jiménez, que justo 24 horas antes de vestirse de corto enterró a su madre, Luisa Ábalo. Todo El Molinón en plenas obras por el Mundial 82 guardó un minuto de silencio, palco incluido donde estaban los actores Antonio Ferrandis y José Bódalo junto a Manuel Vega-Arango y Antonio Cabezas, el presidente del Atlético.

“Fui a Villagarcía a la ceremonia y volví para jugar. Por la cabeza me pasaban muchas cosas”, recuerda Jiménez, que como Claudio, le guarda un recuerdo especial a la película. “Fuimos toda la plantilla a verla al estreno en Gijón. Nos gustó mucho y encima ganó el Oscar. Solo nos falta poner nuestras manos en el paseo de la fama”, ríe el veterano. Manolo Mesa descuelga el teléfono desde su San Roque natal, en la provincia de Cádiz, y no le vienen más que buenos recuerdos de aquel encuentro en el que ganaron los dos puntos, de “Volver a empezar” y de sus compañeros. “He visto una parte y tiene un planteamiento bonito, sobre todo para los asturianos”, explica el andaluz que no oculta que se siente casi como un gijonés más.

Y es que los integrantes de aquel Sporting, uno de los mejores de la historia, además de compañeros eran, y son, amigos. Juntos conformaron un equipo, que nunca mejor dicho, funcionó de cine.