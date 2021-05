Los alumnos del IES Número 1 triunfan con sus éxitos musicales de la pandemia

La música ha sido la banda sonora salvadora para los adolescentes en el confinamiento por la pandemia sanitaria y es por ello que en el IES Número 1, el que más alumnos aglutina de toda la ciudad, han querido que sean las canciones las protagonistas del curso, como una forma de celebrar la vuelta a una nueva normalidad en la que, al menos, han podido verse y trabajar codo con codo eligiendo composiciones, preparando coreografías y dando el do de pecho en un concierto lleno de significado. “Somos números uno” fue su título, y aunque el aforo fue reducido al máximo, con sólo nueve personas como público presencial, todos los integrantes de este centro de El Polígono pudieron seguir ayer la actuación a través de “Teams” desde sus aulas. “En el centro llevamos años haciendo conciertos, y el curso pasado queríamos haber hecho una gran actuación en el centro municipal de Pumarín-Gijón Sur. Como no pudo ser por la pandemia, este año estábamos deseando hacer algo especial, aunque fuera de este modo”, valoró ayer la profesora de Música, Paula Vicente, antes de dar paso a las jóvenes estrellas.

Una docena de alumnos de la ESO, que “eligieron las canciones con total libertad, ajustándose con un poco de ayuda a sus voces”, han sido los protagonistas. “Todo el que ha querido cantar lo ha hecho”, afirma la profesora. Así, desde principios de curso, los chavales se han aplicado en la preparación de piezas de todos los estilos y épocas: “Siempre eras tú”, de Twin Melody, a cargo de Sofía y Claudia Fernández Viesca; “Uncover”, de Zara Larsson, interpretada por Andrea Quevedo; “No puedo vivir sin ti”, de Coque Malla, cantada por Lucía Galán, “Shallow”, de Lady Gaga, por Claudia Fernández; “Por la boca vive el pez “, de Fito y los Fitipaldis, por Robbie Rujan; “Human”, de Christina Perri, con Andrea Quevedo y Sara González; “Cheap Thrills”, de Sia, con Andreea Oltu y la colaboración de Alba Rodríguez a la percusión; “Will you still love me tomorrow”, de Carole King, por Xana Murias”, “Dollar”, de Becky G & Mike Towers, con Xana Murias y Nerea Méndez; “Creep”, de Radiohead, con Daniela García González y “Sweet Dreams” de Eurythmics, a cargo de David Carbajal. Además, Nicolás Bras se estrenó como compositor son su pieza “Since you left”.

Actuaron en la biblioteca, maquillados y peinados por sus compañeros de Formación Profesional en Peluquería y Estética, y el año que viene esperan salir vestidos con la ropa de los compañeros del módulo de Moda. Y, sobre todo, disfrutaron de lo lindo porque “han sido muchos meses de trabajo, y todos estamos colaborando: en la organización, la seguridad, el montaje y la preparación de todo”, indicaban Alba Rodríguez y Sofía Martínez. Además, contaron con la presencia de la alcaldesa, Ana González, entre el público. “Verdaderamente sois unos números uno”, les espetó, antes de lanzarse a aplaudir y disfrutar de un concierto “insuperable”.