Un modelo “mixto” con el que el Muro sí pueda ser de doble sentido al tráfico de lunes a viernes, salvo en verano, para aliviar la presión del paso de vehículos en días laborables por la avenida de la Costa. Esta es, a grandes rasgos, la principal conclusión del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Asturias, que acaban de enviar su informe sobre la reordenación viaria al grupo de trabajo de movilidad liderado desde hace meses por el Colegio de Arquitectos. A su juicio, “la falta de vías transversales” que crucen de este a oeste la ciudad obliga a preservar este paso pegado al mar, al menos, hasta que evolucione el proyecto del metrotrén.

Entiende el equipo de expertos que el diseño vial en Gijón complica la movilidad transversal, porque si bien sí existe “una red de líneas radiales” que circulan “desde el sur y hacia el norte” (como la avenida del Llano o la de Constitución), las principales que cruzan en paralelo al mar del este a oeste son García Rendueles y la avenida de la Costa, que asume “grandes atascos” desde la peatonalización del Muro hace ahora un año. Los ingenieros consideran que la movilidad en la ciudad debe entenderse “en su conjunto”, sobre todo porque proyectos como el vial de Jove y el metrotrén complica hacer estimaciones realistas. El metrotrén, de hecho, podría suplir “gran parte” del tráfico por el Muro. Mientras tanto, el objetivo que el Colegio propone como prioritario es “potenciar anillos transversales” en la ciudad que permitan ahorrarse los rodeos. “Los itinerarios no deben llegar hasta el centro o la playa buscando un enlace, por ejemplo, con la avenida de Galicia o la carretera de la Providencia. Se deben incentivar desvíos previos”, aseguran los técnicos.

El grupo estima que el cierre de García Rendueles “no pude suplirse” actualmente “sin que se saturen las vías transversales” cercanas a ella. Su principal preocupación es la citada avenida de la Costa, que está saturada “al 80%”, según los técnicos, asumiendo 11.800 vehículos al día. Otro ejemplo es el eje de las calles Uría, Menéndez Valdés y San Bernardo. Su intensidad media diaria (el índice habitual para medir la saturación vial), según el Colegio, es “superior a 5.000 vehículos al día”, algo “incompatible con su pretendida pacificación”.

Y de ahí la propuesta del equipo de permitir que el Muro sea de doble sentido “durante los días laborables y excluyendo los meses estivales”. Cuando no se use, podrá cederse al transporte público. El Colegio, no obstante, aclara que su propuesta es preliminar y urge “un plan integral que aborde el conjunto de la movilidad” en la ciudad. “No tiene sentido opinar sobre una calle concreta sin tener una visión de conjunto”, alega.

