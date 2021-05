Las playas urbanas izan la bandera de los baños: Consulta aquí los días y horarios de salvamento en Gijón

Este año, los socorristas cumplieron con la tradición de izar la bandera (verde en la Escalerona, en el caso de ayer) el primer fin de semana de mayo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, algo que la pandemia retrasó en exceso el pasado año. “Era necesario que estuviésemos desde el principio como siempre porque así se garantiza tener una playa con la seguridad que se necesita”, confesó Flor Palacio, jefa del servicio de Salvamento tras dar las primeras instrucciones a los 14 socorristas que los fines de semana de mayo estarán vigilando las playas de San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal.

Los efectivos irán aumentando en número proporcionalmente al incremento de bañistas en los próximos meses. En junio, por ejemplo, la vigilancia pasará a ser diaria y se prolongará hasta el 30 de septiembre. Las playas rurales de Los Mayanes, Cervigón, Peñarrubia y Estaño deberán esperar, por su parte, hasta mediados de junio. “Teníamos muchas ganas de volver a trabajar en la playa. Esperamos que esta temporada la gente pueda disfrutar del arenal y sin tantas restricciones”, valoró uno de los integrantes del equipo de salvamento.

La llegada de los socorristas se produce después de un caluroso mes de abril en el que ya hubo una nutrida presencia de asistentes a la playa. “La gente tiene ganas de salir y disfrutar del aire libre”, destacó Palacio. No obstante, se mantiene la duda de si este verano habrá o no control de accesos, algo que el Ayuntamiento esperaba poder evitar como síntoma de vuelta a la normalidad. “No está establecido aún, desconocemos cómo se hará este año”, reconoció Flor Palacio, que sí dejó claro que, en cualquier caso, “hay que tener prudencia en el agua y también con el covid”. Y recordó que “el año pasado, pese a ser una situación novedosa, salió todo bastante bien y salvo algún día contado en San Lorenzo y Estaño, no se superaron los aforos”.

El objetivo principal es que al concluir la temporada de baños, ya en octubre, se coloque el ramo de laurel como señal inequívoca de que el verano se saldó sin graves incidentes, algo que el pasado año no pudo llevarse a cabo por el ahogamiento de un joven ovetense de 19 años a la altura de la “Cantábrica” después de que a él y a su pareja les arrastrase la corriente. “Siempre que empezamos la temporada, lo hacemos con el objetivo de pasar la temporada sin lamentar ningún accidente mortal, y que los contratiempos sean los menores posibles”, valoró Flor Palacio.

Para lograr el objetivo, más allá de la buena preparación de todo su equipo, Flor Palacio hace un llamamiento a la prudencia. “Buscamos que las playas tengan la mayor seguridad posible, y que la gente disfrute en las mejores condiciones, pero hay que insistir en que hay que hacer una buena prevención, y que hay que tener cuidado con la mar, de la que no te puedes fiar”. Y, para predicar con el ejemplo, ahí van sus consejos sobre San Lorenzo: “No me gusta decir que es una playa peligrosa, es una playa abierta, influenciada por las mareas y hay corrientes de salida, que cuando las condiciones empeoran, hay que tener cuidado. Eso sucede en la Cantábrica, en la desembocadura del río Piles y la zona centro”. Hasta 39 efectivos velarán por los bañistas a lo largo de todo el verano (con equipos renovados) por si la prevención falla.