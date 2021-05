La sonrisa que todo lo ilumina

En plena pandemia sanitaria, Sofía Moreno Gutiérrez (Piedras Blancas, 1994) asumió la presidencia de “Abierto hasta el amanecer”, la asociación juvenil de ocio alternativo que acaba de presentar sus nuevos talleres para los próximos meses (con éxito de solicitudes). Sin duda, un momento complicado en el que la incertidumbre comenzó a ser la compañera de viaje de la juventud. Pero la elección de “Sofi”, como la llaman cariñosamente, ha resultado paliativa, porque se ha convertido en el contrapunto perfecto a estos tiempos convulsos para encauzar la situación, llevar cualquier situación a buen puerto y pintar el horizonte de optimismo. Y todo ello, desvelan sus allegados, sin perder su sonrisa.

Es graduada en Trabajo Social y en su currículum se cuentan numerosas dedicaciones siempre en favor de los demás, desde dinamizadora comunitaria para el Ayuntamiento de Oviedo hasta educadora en Cruz Roja o auxiliar administrativo en los programas de intercambio de libros de la Confederación Asturiana de Asociaciones de Padres de Centros Públicos (Cocanpa). Hace casi cuatro años, llegó a “Abierto hasta el amanecer” como dinamizadora, y desde hace unos meses es la coordinadora y presidenta a tiempo completo. Y hasta trabajó una temporada como moza de almacén. Es el sello distintivo de una persona a la que no se le caen los anillos, que siempre está dispuesta a remangarse para desempeñar la labor que sea menester en favor de quien lo necesite.

La conciencia social es la que la ha llevado a desempeñar una labor clave en la asociación en favor de los jóvenes, y que está siendo todo un éxito en tiempos inciertos. En apenas 24 horas la entidad ha atraído a más de mil jóvenes deseosos de participar en un abanico de alternativas para llenar su tiempo libre, cada vez más variado y adaptado a los tiempos que corren, al aire libre y con todas las medidas de seguridad.

Un primer y esperable triunfo para una trabajadora incansable que se lleva el aplauso unánime de quienes tratan con ella de forma habitual. “Hay personas que han nacido para cambiar el mundo y Sofi es una de ellas”, aseguran sus más próximos, encantados de disfrutar de su compañía y buen hacer. “Está muy orgullosa de sus raíces, es una chica muy familiar que siempre está deseando reunirse con sus padres y que lleva a gala sus orígenes”, describen. “Cuando ya no me quedan casi razones para creer que la gente buena existe, aparece Sofi”, prosiguen sus amigos, que no dudan en calificarla como una trabajadora incansable de discurso sereno. “Es la amiga que siempre está, incluso cuando no la ves ni la esperas; fiel y social hasta el tuétano”, coinciden las amistades de esta joven castrillonense que esconde en sus sobrinas su gran debilidad. “Siempre está hablando de ellas y pasa todo el tiempo posible con las niñas”, resaltan.

El perfil de Sofía Moreno se ajusta como un guante al colectivo de “Abierto hasta el amanecer”, al que ha tratado de transferir su convencimiento de que el trabajo sobre el terreno es fundamental para obtener los mejores frutos. De hecho, ella misma relata cómo a lo largo de su recorrido personal, su papel en la participación de las personas jóvenes ha evolucionado. Empezó con inquietudes durante adolescencia sobre cuál era su papel en su territorio, dando lugar a una paulatina especialización académica y profesional en torno a la participación y el desarrollo comunitario. Durante este proceso ha tenido la oportunidad de experimentar y aprender de forma formal e informal, desde la Universidad hasta las iniciativas puestas en marcha a “pie de pueblo”, acerca de la participación social y política de las personas jóvenes. Y eso es precisamente lo que la ha llevado a pilotar de forma segura Abierto.

En su ámbito más personal también presume de ser miembro activo del colectivo radiofónico asturiano y socia del Ceares (a buen seguro vibrará hoy con su equipo, que se juega el ascenso a 2ªB), mientras que le gusta leer y ver de todo. Es habitual verla encaramada su bici para desplazarse por la ciudad, le encanta el Carnaval y currarse sus propios disfraces, que nunca dejan indiferentes, y también es una manitas consumada. “Se le da muy bien el Photoshop, las manualidades y resolver cualquier desafío sobre la marcha. Como que es la que siempre saca las castañas del fuego”, señalan los suyos.

Tiene al frente de Abierto la espinita de verse limitada por los retrasos en el abono de las subvenciones municipales, pero aún con todo, han sacado adelante un programa de talleres, actividades de todo tipo y formación gratuita del que muy pocas ciudades pueden presumir, y que les ha costado muchos desvelos y no pocos esfuerzos.

No en vano, Sofía es “una de las personas más comprometidas y consecuentes que hemos conocido. Su sonrisa nos ilumina en camino, y es sin duda la paz que necesitas cuando tu vida se pasa de revoluciones”, enumeran sus allegados. “Siempre está al pie del cañón, adaptándose y pensando en nuevas formas de atajar todos los baches que vamos encontrando. Siempre apoyando, implicada con su trabajo, y con sus compañeras”. Luchando por la transformación de su entorno hacia algo más justo. Una soñadora de las que el mundo está necesitado.