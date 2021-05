Se acerca el momento de decidir la ubicación de la futura estación intermodal de Gijón y el Ayuntamiento y el Principado acercan posturas para presentar en el consejo de administración de Gijón al Norte del día 12 una propuesta común de ubicación de la terminal. La alternativa de la parcela frente al Museo del Ferrocarril queda descartada por "inviable", mientras que las de Sanz Crespo "mejorada" y la de Moreda, también "mejorada", cumplen los requisitos tanto para la administración local como para la autonómica. La cuestión es afinar la mejor solución, tomando como base aspectos que no solo sean económicos. "Esto no es una subasta", subrayó este mediodía la alcaldesa, Ana González, en un receso de una reunión de trabajo con el consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, al que se sumaron después los ediles Aurelio Martín (IU) y Rubén Pérez Carcedo (Cs), ambos consejeros de Gijón al Norte. El representante del PP, Alberto López-Asenjo, no asistió por encontrarse fuera de la ciudad.

Tras la reunión de hoy, la hoja de ruta del Ayuntamiento y del Principado continúa mañana con una nueva sesión técnica, previa a la decisión definitiva que se tomará el viernes o, a más tardar, el próximo lunes. Tanto Ana González como Alejandro Calvo confían en que surja del consenso, algo que se consideras clave para convencer al Adif.

Además de una propuesta concreta sobre la estación, los consejeros asturianos de Gijón al Norte defenderán en la reunión del día 12 que el nuevo convenio del plan de vías no vincule la operación a que se asegure la máxima edificabilidad posible en los terrenos liberados por la erradicación de la barrera ferroviaria, así como que respete las condiciones económicas y los porcentajes de inversión que ya estaban previstos.

Calvo incidió en que el plan de vías y la selección de la mejor ubicación constituyen un "proyecto decisivo para Gijón", por lo que, según indicó, debe contar con "el mayor respaldo político y social"