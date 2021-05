La Policía interviene ante las aglomeraciones registradas en las colas para vacunarse en Gijón

"Es vergonzoso", aseguraba una de las mujeres había llegado a su hora y tuvo que esperar su turno en la cola. Los agentes pusieron orden y estuvieron controlando el ritmo de entrada al Palacio de los Deportes. Los agentes optaron por anular el orden de cita y seguir el escrupuloso orden de llegada a la cola. Eso sí, atentos siempre por si alguna persona tuviese problemas de movilidad para que no esperase de pie.

Las colas no son algo nuevo. Hace días ya se registraron episodios similares en Gijón y en Oviedo. Las colas, según Salud, no se debieron a ningún fallo informático ni de los profesionales, sino más bien a que parte de los citados acuden con demasiada antelación. La Consejería explicó que, además, fueron varias las personas que se acercaron a la instalación por tener dudas sobre su cita, un trámite que puede hacerse llamando al 984016114 y que el personal sanitario de los puntos de inmunización no puede resolver. En cualquier caso, los vacunados reconocen que la inoculación se hace “muy rápido” y que los profesionales van a buen ritmo. Ayer aguardaban pacientemente septuagenarios en sillas de ruedas y conectados a una bombona de oxígeno de duración limitada. La demora media fue de una media hora.