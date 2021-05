Las melodías de Julia Sariego que salieron de un encierro

La pandemia fue una bofetada en la cara a toda la cultura, con centenares de conciertos y recitales suspendidos. Sin embargo, Sariego supo buscar alternativas a la sequía creando un perfil en la web de micromecenazgo “Patreon”, donde compartía sus trabajos con sus mecenas, con paquetes desde un euro, que incluía un poema, a tres euros para acceder a una canción. También oferta un pequeño recital mensual por 15 euros. “En España aún hay poca gente que lo use, pero lo conocí antes de la pandemia y me pareció interesante porque el mundo online tiene mucho tirón”, explica la gijonesa. Y añade: “En una situación como la actual tiene incluso más sentido; es una ventana más para mostrar lo que hago, ahora que todos tenemos proyectos que se quedaron parados”.

La gijonesa lleva “toda la vida” en el mundo de la música. Con trece años empezó a recibir clases de canto para luego estudiar la carrera de Música, en la especialidad de canto lírico, en el Conservatorio de Oviedo e hizo el grado medio de piano, que no llegó a terminar. También se fue a Londres a seguir formándose, profundizando en la técnica. “Mi profesión es la música”, zanja Sariego, que además tiene un estudio de canto donde imparte clase de todo tipo a los alumnos, “de todo rango de edades y estilos y donde aprendo cada día de mis alumnos”. Porque ella canta “de todo”, alejándose del mundo clásico en los últimos tiempos para explorar temas más modernos. “Me empecé a sentir un poco encorsetada, no podía expresar todo lo que quería expresar con el clásico, sentí la necesidad de romper un poco con eso, sin abandonarlo, porque es mi formación, pero sí que adapté la técnica a estilos más pop y no clásicos”, indica.

No es el único cambio que ha experimentado últimamente. “El confinamiento nos dejó un poco tocados a todos, así que empecé a escribir, sin ninguna pretensión”, expone la artista. Unos textos, en forma de pequeños poemas, que comenzó a compartir y que ahora forman parte de su oferta en la plataforma de micromecenazgo. Una ventana, la escritura, que le permitió abrir otra puerta. “El confinamiento fue un parón que fastidió, pero me ayudó a sacar cosas que antes no tenía tiempo para hacer, me permitió explorarme a mí misma y reinventarme”, remarca. “Escribir fue un proceso orgánico que me llevó a componer. Nunca me lo había propuesto, estaba muy centrada en mi faceta de cantante, pero ahora me está gustando mucho, así que ya estoy trabajando en mi primer disco”, anuncia Sariego.

El proyecto, nuevamente, se aleja del lírico para optar por ritmos más poperos. Y, además, el disco entroncará con “una idea muy especial que yo tenía desde hace tiempo”. “Es una investigación que hice sobre las nanas como composición y las nanas en la tradición”, adelanta. “Está siendo muy interesante, es algo muy nuevo, tenía toda esa información y conocimientos por expresar y no lo había hecho hasta ahora, es un redescubrimiento como artista y persona; me estoy dejando llevar a lo que salga, es algo que fluye y no controlas de manera racional”, resalta.

Además, asegura que “no volví a los escenarios después del parón de la pandemia”. En parte porque “estoy mucho más centrada en componer y crear el disco”, aunque Sariego no esconde que “tengo muchas ganas de poder volver a dar un concierto”. Un recital que, quizá, sea ya para presentar su primer disco.