Las opciones para construir la estación en Moreda y Sanz Crespo serán “mejoradas”

El Ayuntamiento y el Gobierno del Principado coinciden también en la necesidad de que el nuevo convenio con el Ministerio de Transportes para la integración ferroviaria de la ciudad no vincule la operación a que se consiga la máxima edificabilidad legal posible en los terrenos que resulten liberados. Se trata de una condición, ligada a la obtención de plusvalías para financiar la actuación, que sí aparece recogida en el acuerdo entre las tres administraciones que se firmó hace ahora dos años y que va a quedar sin efecto una vez que la opción de levantar la nueva estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril queda descartada.

“No podemos estar condicionados por la máxima edificabilidad, sino por la mejor solución posible y por una urbanización coherente con el modelo de ciudad que queremos, compacta y respetuosa con el medio ambiente”, subrayó ayer la alcaldesa, Ana González, que abogó por mantener en el convenio las condiciones económicas que corresponden a las tres administraciones. Además, se mostró partidaria de que el texto recoja de manera específica, “aunque sea con carácter simbólico”, que “la aspiración de Gijón es eliminar el tridente ferroviario”.

González realizó estas apreciaciones tras mantener una reunión en el Ayuntamiento con el consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, y con los consejeros municipales de Gijón al Norte. Fue un encuentro de trabajo para preparar de forma conjunta el consejo de administración del organismo previsto para el día 12 y al que, según confirmó la Regidora, el Ayuntamiento y el Principado llegarán con una propuesta consensuada sobre dónde debe construirse la estación intermodal, en base a algunos de los planes mejorados, que llegan tras una importante presión social y política. La hoja de ruta que ayer trazó González fija para mañana la última reunión técnica para tomar una decisión que tratará de ser consensuada el viernes o el próximo lunes con el resto de representantes del Consistorio en “Gijón al Norte”.

Fuentes conocedoras de la reunión de ayer indican que de la documentación y las declaraciones de la Alcaldesa y de Alejandro Calvo no es posible concluir cuál de las dos alternativas es mejor o cuenta con el favor del Principado y del Ayuntamiento. En principio, la opción de Sanz Crespo reduciría en unos ochenta millones de euros el presupuesto previsto para la estación frente al Museo del Ferrocarril que figura en el convenio suscrito en 2019. También ofrecería alguna ventaja en cuanto a operatividad durante el proceso de ejecución de los trabajos. Sin embargo, según las fuentes consultadas, no está descartada la alternativa de Moreda. La decisión se tomará en base a diversos criterios y no sólo por el económico. “Esto no es una subasta”, subrayó la Regidora.

“Es tan importante elegir bien que debemos tener en cuenta numerosos aspectos, hasta el arquitectónico”, indicó Ana González. Por su lado, Alejandro Calvo reconoció que los próximos días serán “claves” para encontrar la mejor solución a un proyecto que considera “importante para el Principado y decisivo para Gijón”. A este respecto, subrayó que tanto la administración local como la autonómica disponen de “información muy afinada” de cara a una decisión sobre la estación que, según indicó, “será política, pero en base a un conocimiento riguroso de los aspectos técnicos”.

La estación del Museo del Ferrocarril se cae por “su coste y complejidad técnica”

Una de las fortalezas con las que cuentan tanto el Ayuntamiento como el Principado de cara a la próxima reunión de Gijón al Norte es que la propuesta sea compartida por todos los consejeros municipales. La Alcaldesa no lo descarta tras el encuentro de ayer, al que no pudo acudir el popular Alberto López-Asenjo por encontrarse fuera de la ciudad. “No he apreciado actitudes negativas ni cerradas”, indicó.

Lo que tienen claro tanto el Principado como el gobierno local es que la alternativa del Museo del Ferrocarril resultaba “inviable”. Según detalló Ana González, sería una operación “mucho más cara”, con una gestión y mantenimiento de la terminal complicadas y con restricciones en cuanto a la vida útil del equipamiento. “Hay que tener en cuenta que se trata de una zona inundable y que habría que afinar mucho la solución técnica”, añadió la Alcaldesa.

A las “dificultades de construcción” y los “problemas de explotación” que la Alcaldesa aprecia en la alternativa del Museo del Ferrocarril se le suma el que, a su juicio, tampoco supondría una mejora en cuanto a centralidad. “Eso nos lo da la interoperabilidad y el metrotrén”, indicó.

Otro de los aspectos que se tratarán el día 12 es el de las posibles fórmulas de financiación de la operación. Aunque el Banco Europeo de Inversiones (BEI) calificó de “improbable” su participación en el proyecto, tal y como estaba planteado en el convenio de 2019, tanto el Adif como los consejeros municipales de Gijón al Norte consideran que se trata de una vía que sigue abierta en el caso de que se presente una propuesta realista.