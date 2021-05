Un problema con la recepción de los suministros justifica el retraso en el inicio de las obras de remodelación de la fuente de la plaza del Carmen, que estaba previsto para finales del pasado mes. Olmo Ron, edil de Obras Públicas, no concretó ayer fechas ante las preguntas del PP a través de su concejala Ángela Pumariega pero si dejó claro que los trabajos no comenzarán hasta que la adjudicataria tengo todos los materiales para no complicar aun más un operativo que supondrá ocupar un carril de circulación durante todas las obras.

El proyecto, cuya ejecución se formalizó en marzo con una trabajo que se prolongará unos cuatro meses y cuesta cerca de 300.000 euros, supone devolver a la vida una fuenta simbólica que llevaba décadas sumida en el abandono.Pumariega también aprovechó la comisión de ayer para plantear, vía ruego, la limpieza periódica del estanque de la Plaza de Europa para garantizar “sus óptimas condiciones de ornato y salubridad”.