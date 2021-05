Los enfermos de lupus piden una enfermera en Cabueñes y más zonas de sombra en parques

El colectivo de enfermos de lupus de Asturias, tras más de un año funcionando a medio gas, empieza a retomar ahora su actividad desde su sede gijonesa y lo hace con una reivindicación, en principio, simple: que el Principado, como ya han hecho otras comunidades como el País Vasco, dispense a los diagnosticados productos fotoprotectores como si fuesen un medicamento, con receta y precio reducido. A través de Carmen Navarrete, presidenta de la Asociación Lúpicos Asturias (ALAS), la agrupación solicitará también a la consejería de Salud la incorporación de enfermeras especializadas en las unidades de enfermedades autoinmunes de Cabueñes y el HUCA mientras esperan que su ya vieja batalla de impulsar zonas cubiertas con sombra en parques y lugares públicos recurrentes, como paradas de autobús, se retome “cuanto antes”.

Navarrete se unió a la asociación en 1998, solo un par de meses después de su fundación. “Por entonces el objetivo era dar a conocer la enfermedad, porque no se conocía casi absolutamente nada sobre ella”, recuerda. La diagnosticaron cuando tenía 27 años, que es algo que entra dentro de la media: la mayoría de enfermos, cuenta la presidenta, reciben la noticia entre los 15 y los 30.

El gran enemigo del lupus es el sol. Una exposición más o menos prolongada puede detonar un brote. De ahí que el colectivo siempre se haya centrado en reivindicaciones relacionadas con este aspecto. Ya han logrado alguna cosa, como que algunas marquesinas del HUCA en Oviedo tengan un vidrio con filtro solar para que los usuarios puedan usar el transporte público sin ponerse en riesgo. “Se ha logrado alguna cosa, pero se sigue avanzando muy despacio”, lamenta la presidenta, que recuerda que buena parte de los espacios públicos, como áreas de descanso o parques, no tienen habilitadas zonas techadas.

Para un enfermo de lupus afrontar una pandemia no fue tan dramático. “Pasamos miedo, como todos, pero nosotros estamos muy acostumbrados a la incertidumbre, que es lo que tanta gente lleva muy mal. Desde que nos diagnostican aprendemos a cuidarnos y a mentalizarnos de que no sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad. No hay dos lupus iguales”, razona Navarrete.

“Hubo miedo con la pandemia, pero sabemos lidiar con la incertidumbre”, cuenta Carmen Navarrete

Sí hubo un momento de “casi crisis”, cuenta la presidenta: el drama con la hidroxicloroquina. Este medicamento antimalárico es clave en la mayoría de tratamientos contra el lupus, pero también se usó para pacientes con covid-19. Por entonces estaba en estudio, pero se podía vender en farmacias y el “stock” de este valioso componente empezó a escasear. El colectivo asturiano fue uno de los que solicitó que se frenase la dispensación en farmacias y que su colectivo pudiese acceder igualmente al medicamento a través de la receta electrónica.

La petición de enfermeras especializadas en Cabueñes y el HUCA es una mera cuestión logística. A juicio del colectivo, el control rutinario de parte de los enfermos estables no precisa de una cita con el médico. La solicitud de los fotoprotectores, para la asociación, responde también “a la lógica”. “Para nosotros es medicina, la tenemos que poner todos los días sin excepción y es una cuestión de salud. No es justo que tengamos que depender del descuento que nos haga de forma altruista los laboratorios”, concluye la responsable. Hoy, Día Mundial del Lupus, la asociación no podrá realizar ningún acto presencial, pero sigue abierta, con 230 socios, con parte de sus actividades en formato telemático.