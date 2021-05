La propuesta de Otea para Naval Gijón incluye crear anfiteatros de uso cultural

“Pequeños anfiteatros al aire libre para actividades culturales, como música, teatro, danza o poesía; o de entretenimiento infantil. Todo ello en una zona de esparcimiento junto al mar”. Ese es el matiz que añade a su propuesta para Naval Gijón el presidente en Gijón de Otea, la patronal del sector turístico y hostelero. Ángel Lorenzo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, plantea crear en ese ámbito un polo de atracción turística en vez del área empresarial ligada al Parque Científico y Tecnológico y especializada en la economía azul que se ha fijado en el Plan General de Ordenación (PGO). En su opinión, “ese foco turístico haría integrar más el barrio de El Natahoyo con la zona de Poniente y la del plan de vías”.

Su planteamiento fue valorado ayer de distinta manera por los grupos políticos municipales. Marina Pineda, portavoz del gobierno local y también del PSOE, prefirió no entrar en comentarios ya que el uso previsto en el PGO para los terrenos de Naval Gijón “está pendiente de un pronunciamiento judicial, que condicionará su futuro desarrollo. Habrá que esperar a ver qué dicen los jueces”, tras el contencioso interpuesto por Pymar contra la reserva del 80% del la edificabilidad para parque empresarial.

Para IU, socio minoritario en el gobierno local, no es momento de reformular nada. “Es un debate que ya se tuvo al calor de la aprobación del PGO hace muy poco tiempo y que no tiene sentido reabrir en estos momentos”, señala el concejal Aurelio Martín. También apuesta por el proyecto de economía azul la mayoría de la oposición. Para el portavoz municipal del Partido Popular, Alberto López-Asenjo, “todo lo que son proyectos para el desarrollo de la economía azul deberían primar. Esto no quiere decir que no se pueda compatibilizar con otros usos, pero sería una lástima no poder aprovechar los pocos terrenos que ya quedan de fachada al mar para desarrollar la economía azul”.

Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro , responde a Lorenzo que “el uso de viviendas con hostelería es el de los pisos barco y no veo que haya habido una revolución del ocio y la hostelería”. Y agrega que para Foro “la economía azul es una línea estratégica para la ciudad” y que el PGO contempla como “uno de los usos predominantes el turístico” en Naval Gijón y admite como complementarios los usos hosteleros, hotelero, recreativo y de espectáculos. Añade que en un área empresarial la hostelería no generaría los problemas de compatibilizar ocio y descanso en zonas residenciales.

Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, reivindica que “Xixón necesita de este espacio para tener un futuro, una nueva zona productiva ligada ante todo a los usos del mar”, defendiendo que en el antiguo astillero se lleve a cabo “una actividad económica innovadora, que respete al medio ambiente y que comparta espacio con otros usos que ya define el PGO”.

Ciudadanos y Vox sí se mostraron abiertos a contemplar soluciones más flexibles para el suelo de Naval Gijón. El edil de C’s, Rubén Pérez Carcedo, ve “necesario que se contemplen usos más allá de los vinculados a la denominada economía azul, como viviendas o establecimientos hosteleros; lo que daría vida a la zona fuera del horario laboral, la integraría mejor en su entorno, y posibilitaría que se implicara en su desarrollo a la iniciativa privada. Algo necesario para que estos terrenos lleguen a urbanizarse ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica ni siquiera para adquirirlos”. Ciudadanos apuesta por copiar el modelo de Malmö (Suecia) para la recuperación de los terrenos de los antiguos astilleros Kockums, “donde ahora coexisten usos residenciales con usos hosteleros, oficinas y centros de investigación, y que cuenta con un edificio singular obra de Calatrava, el ‘Turning Torso’, que se ha convertido en un símbolo más de la ciudad”.

Eladio de la Concha, portavoz de Vox, señala que “nosotros siempre apostamos por las iniciativas que promuevan la actividad económica y la creación de puestos de trabajo, y eso puede venir tanto de la denominada economía azul, como del sector del ocio y el turismo e, incluso, de que se pueda dedicar parte a la edificación residencial”.

“Toca ver la oferta y demanda de empresas”, matiza la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso





La exalcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso” que gobernaba la ciudad en un gobierno de coalición de PSOE e IU cuando cerró Naval Gijón, etapa en la que también se debatió el futuro de los terrenos de la antigua factoría naval, dio ahora, en una entrevista con este diario, su opinión respecto a si ese solar debe mantenerse con el uso previsto en el PGO para parque tecnológico o considera que han cambiado las necesidades.Paz Fernández Felgueroso considera que “tendrían que repensarlo los que ahora tienen los datos, el conocimiento del movimiento empresarial. Saber cómo está la oferta y la demanda de las empresas que potencialmente se pudieran asentar en esos terrenos. En su momento se vio que se podía ofertar un parque tecnológico. Nos inspiramos en modelos nórdicos similares, en cuanto a ubicación y necesidades. Si eso debe cambiarse o no ahora, lo sabrán los que tienen responsabilidades. Si se cambia, que se cambie”.