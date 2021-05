Afronta seis años de cárcel por tráfico masivo de cocaína, hachís y heroína

Una infracción de tráfico permitió descubrir el cargamento de sustancias estupefacientes que un langreano de 58 años y vecino del barrio gijonés de Moreda escondía en su coche y por el que ahora tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Afronta hasta seis años de cárcel, según la petición del Ministerio Fiscal y el pago de una multa de 4.500 euros por un delito contra la salud pública que le atribuye la fiscalía después de intervenirle distintas cantidades de cannabis, cocaína y heroína.

El arresto tuvo lugar el pasado mes enero de este año, momento el que el acusado se encontraba en mitad del carril de la calle Balagón, entre Moreda y El Natahoyo, sobre las 19.45 horas del día 21. Una patrulla de la Policía se percató de su presencia y fue a darle el alto por estar obstaculizando el tráfico. En ese momento, este individuo se quiso ir apresuradamente del lugar, pero fue detenido. Durante el cacheo superficial que se le practicó se le ocupó una papelina que llevaba en el interior de uno de sus calcetines, otras dos papelinas en la goma del calzoncillo y otra más en un bolsillo del pantalón. Y en la cartera, que llevaba en un bolsillo interior de su chaqueta, aparecieron cuatro papelinas más con droga.

Los agentes actuantes decidieron entonces realizar una revisión más exhaustiva del vehículo, localizando todavía más sustancias en su interior. Debajo del asiento del copiloto, y dentro de una caja metálica, aparecieron tres bolsas con drogas, mayoritariamente hachís, según el escrito de acusación presentado por el fiscal. Y debajo del asiento del piloto también hallaron una bandolera que contenía una navaja del tipo estilete de 9,5 centímetros de hoja y una libreta con distintas anotaciones. Además, llevaba dinero en billetes fraccionados cuya suma ascendía hasta los 1.577 euros y que supuestamente provenían de la venta ilícita de drogas.

Una vez revisada toda la mercancía por los agentes, se pudo confirmar que llevaba 5,3 gramos de cannabis, otros 4,89 gramos de cocaína con una riqueza del 69,5 por ciento, y 1.94 gramos de heroína con una riqueza del 41,8 por ciento. En el mercado ilegal, la droga intervenida tendría un coste de 1.526,13 euros.

Con antecedentes

La pena privativa de libertad asciende a los seis años de cárcel toda vez que el fiscal aplica la agravante de reincidencia puesto que este hombre ya había sido condenado por un delito contra la salud pública en Gijón en dos ocasiones, en 2011 y 2014.

Además, en caso de no abonar los 4.500 euros de multa, se le privará de un día de libertad por cada 200 euros no satisfechos siempre que las partes no lleguen a un acuerdo previo. El juicio está a la espera de señalarse, pero se celebrará en la sección octava de la Audiencia Provincial.