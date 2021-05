“No es el proyecto que Gijón quiere”. Ana González, alcaldesa de la ciudad, dio ayer por muerto el plan de ejecutar la futura estación intermodal en base a la reutilización de la provisional de Sanz Crespo. González hizo este anuncio en nombre del Ayuntamiento, pero también del Principado y del Ministerio de Transportes, los tres socios de Gijón al Norte. El descarte de Sanz Crespo, sumado al ya anunciado de la propuesta del Museo del Ferrocarril, supone que la nueva apuesta compartida por las tres administraciones, todas lideradas por el PSOE, es desarrollar un nuevo equipamiento en Moreda. Un proyecto cuya base es el diseño incluido en el estudio informativo que se abrió a alegaciones hace un año –y aún pendiente de completar su tramitación, incluyendo la declaración de impacto ambiental–, pero con ciertos ajustes técnicos y un abaratamiento de costes. La llaman “Moreda 2020 mejorada”.

González hizo público este planteamiento tras compartirlo en una reunión con los otros tres consejeros de Gijón al Norte por el Ayuntamiento –Rubén Pérez Carcedo (Ciudadanos), Alberto López-Asenjo (PP) y Aurelio Martín (IU)– de cara a buscar una posición conjunta en el consejo extraordinario de Gijón al Norte que se celebra mañana. “Toca tomar decisiones que permitan blindar el proyecto para que sea una realidad”, sentenció la Alcaldesa. Es en esa cita del consejo donde se espera concretar datos, plazos, costes y diseño de esa reformulada opción de Moreda.

En el estudio informativo de hace un año, la intermodal de Moreda se plantea frente al parque, junto a la avenida de Carlos Marx. Mismo ámbito que en la opción ahora denominada Sanz Crespo/Moreda. El edificio de viajeros se coloca en superficie frente al parque de Moreda con dos niveles ferroviarios: uno superficial con andenes para las circulaciones de largo recorrido y de ancho métrico y otro a más profundidad con andenes para circulaciones de cercanías de ancho convencional. El edificio de viajeros adopta un esquema en “L” abrazando la zona de andenes de la estación y desarrollado en dos plantas. También va en superficie la estación de autobuses. El coste estimado es de 270 millones en ejecución material que se elevaría a 321 en el global.

Esa es una de las cifras a abaratar. En cuanto a las “mejoras” técnicas a incorporar se trabaja, por ejemplo, en un ligero desplazamiento de la estación para no tocar un colector o en bajar la cota de las vías para favorecer una cubierta que vincule los barrios con menos pendientes.

Ahorrar costes era, precisamente, lo que había llevado a Adif (motor del proyecto desde el ámbito ministerial) a promover en marzo la opción de Sanz Crespo como la más viable. ¿Por qué no gusta ahora? El Ayuntamiento de Gijón lo tiene claro. “El ahorro se consigue manteniendo la actual playa de vías y mantenerla no nos permitir disminuir la brecha entre Moreda y Laviada. Esta es la razón más importante para descartarla”, sentenció la Alcaldesa. En el proyecto de Sanz Crespo se incluía una ampliación del parque de Moreda para permitir el paso entre los barrios pero no se contemplaba ni cubrir los andenes ni la estación de autobuses.

Desde Madrid de lo que se habla ahora es de las “incertidumbres” que genera ya que sería necesario redactar un nuevo estudio informativo completo, la revisión del planeamiento urbanístico de todo el ámbito y hay dificultades para integrar la estación de autobuses. “Esto podría alargar, sensiblemente, el plazo total de la operación”, se explica en un documento enviado a los consejeros como preparación a la cita de mañana.

Volver a Moreda –la ubicación que ya se había recogido en un estudio informativo en 2006, sobre la que se desarrolló un plan especial en 2008 y para la que se hizo un proyecto constructivo en 2010– conlleva rehacer el convenio firmado por unanimidad por todas las partes hace justo dos años en favor de la estación en el Museo del Ferrocarril. No será el único cambio. La Alcaldesa de Gijón ya dejó claro que quiere introducir un par de modificaciones. Una que suprime la referencia a la búsqueda de la máxima edificabilidad que garantice el Plan General para optar por “favorecer un desarrollo urbanístico de los terrenos liberados acorde con un modelo de ciudad compacta, amigable, verde y sostenibles con zonas estanciales y equipamientos públicos. Vamos, que no pueda haber cinco torres y ya sea una ecomanzana”, sentenció la alcaldesa de Gijón en recuerdo del proyecto elaborado en su día por Jerónimo Junquera y su equipo.

También quiere la Alcaldesa añadir una cláusula de futuro que favorezca la eliminación del total de la barrera del concejo, no solo del casco urbano central, ejemplificada en el tridente ferroviario . “Sin condicionar la estación intermodal pero marcando el siguiente paseo. Suprimir el tridente significa llevar a La Calzada las cercanías”, recordó González.