Rubén Pérez Carcedo (Ciudadanos) y Alberto López-Asenjo (PP) son los dos únicos representantes de la oposición municipal que tendrán voz mañana en el consejo de Gijón al Norte. Voz y voto, si hubiera que votar. Las explicaciones de la alcaldesa, Ana González, para buscar su apoyo a la opción de Moreda no les son suficientes para decantarse. “Es una buena noticia que se haya renunciado a Sanz Crespo, que es una solución que siempre nos generó dudas, pero seguimos pensando que la decisión debe salir de las conclusiones del estudio informativo sobre Moreda y el Museo”, explicó tras la reunión el edil de la formación naranja.

Pérez Carcedo reivindica también buscar el consenso con los agentes sociales y políticos y abrir el debate a la reformulación urbanística de todo el suelo liberado de las vías.

López-Asenjo, por su parte, reprocha al PSOE “que se nos pida renunciar a un acuerdo que se sustentaba en un amplio consenso. Lo que se pretende de nosotros es un acto de fe, apostando por una opción de la que se desconocen los detalles, los términos de la financiación, la planificación y el cronograma de actuaciones”.

A Jesús Martínez Salvador, portavoz forista en el Ayuntamiento, no le hizo falta reunirse con el equipo de gobierno para tener las cosas claras. “Foros se ratifica y se mantiene firme en la defensa de la estación soterrada en el Museo del Ferrocarril, que es la opción firmada por todos en el convenio del plan de vías, y que además está avalada por el estudio informativo en su redacción inicial. Todo lo que no sea eso es dilatar el tiempo para no hacer nada”.

Para Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, el anuncio “unilateral” de Moreda es un ejemplo más de la “prepotencia de la que hace gala este gobierno. La alcaldesa debería tener en cuenta que el Pleno y la ciudadanía, a través de los diferentes agentes sociales, tendrán algo que decir al respecto. Le pedimos que reflexione si este quiere que sea su modelo de gobernar, sacando adelante las cosas a las bravas y haciendo y deshaciendo a su antojo”. Podemos reivindica una toma de decisiones participada en un asunto de esta envergadura.

“La Alcaldesa está en el camino de sacar adelante su empeño personal de ubicar la estación intermodal en Moreda, caiga quien caiga y, en este caso, van a decaer los objetivos que se pretendían de eliminar totalmente la barrera ferroviaria, de centralidad para incrementar el número de viajeros e intermodalidad” fue la reflexión de Eladio de la Concha (Vox) sobre la “mala noticia” para Gijón.