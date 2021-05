Foro y PP reforzaron ayer sus mensajes de rechazo a la gestión que se está realizando del plan de vías en cuanto al cambio de ubicación de la estación. Y lo hicieron por separado pero coincidiendo en sumar las voces de portavoces locales y autonómicos, en colocar a la Alcaldesa en el centro de la diana, en exigir que las decisiones se tomen en los máximos órganos de representación de ambas administraciones –el pleno y el parlamento regional– y en reivindicar la vigencia del convenio firmado en 2019 que comprometía una inversión para Gijón de 814 millones con la estación en el Museo del Ferrocarril. Este convenio fue impulsado con gobiernos de Foro y PP en, respectivamente, el Ayuntamiento y el gobierno central.

A ese convenio se agarra con fuerza Foro. A ese convenio y al reciente logro de su diputado nacional, Isidro Martínez Oblanca, de sacar adelante en el congreso una proposición no de ley en favor de su mantenimiento. “Aquí no hay más consenso que entre ellos (por el PSOE) y si la Alcaldesa quiere forzar un cambio en el convenio sin contar con el Pleno no sólo sería una falta de respeto a la ciudad y sus fuerzas políticas, también le supondría serios problemas jurídicos”, explicó Jesús Martínez Salvador, portavoz local de Foro, dejando claro que su partido está dispuesto a llegar hasta los tribunales. La Alcaldesa ha encargado un informe a la Secretaría General para aclarar si es el Pleno quien tiene la competencia para aprobar un convenio en Gijón al Norte. El PSOE no tiene la mayoría en el plenario gijonés.

Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro en la Junta General, se encargó de los reproches al gobierno autonómico con “un PSOE que no respeta lo pactado” y un “presidente Barbón que escurre el bulto y se esconde detrás de la Alcaldesa pero es igual de responsable que ella”.

Pablo González, diputado regional y presidente local del PP, también compareció para hablar del plan de vías. Y lo hizo en la sede del PP junto al portavoz municipal de su partido, Alberto López-Asenjo, que es miembro del consejo de Gijón al Norte. González anunció iniciativas de su partido en el pleno de Gijón y el parlamento de Asturias para que cualquier modificación del actual convenio se decida en esos ámbitos garantizando así la participación de todas las fuerzas políticas.

González también destacó el papel del PP como “valedor de la seguridad jurídica. Estaremos especialmente vigilantes para que los posibles intentos de atajar en los procedimientos administrativos no lleven a ilegalidades o irregularidades”. Más allá de que cualquier cambio del convenio vigente lo decida el Pleno y no Alcaldía o Junta de Gobierno, para el PP lo importante es no dar un paso atrás en el compromiso alcanzado en 2019 en ese texto para invertir en la ciudad 814 millones de euros.

Su beligerancia sobre la ubicación de la estación es inferior a la de Foro. “No tenemos una posición numantina. Creemos que la opción del museo es mejor pero estamos abiertos a matizaciones. Si hay que cambiar algo que se haga con consenso y manteniendo la inversión”, sentenció González.

Los concejales de Gijón tendrán mañana una nueva oportunidad de debatir sobre el plan de vías en una comisión extraordinaria de Urbanismo, donde comparecerá la Alcaldesa, Ana González, para dar cuenta de todos los movimientos de las últimas horas.