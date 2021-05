La Alcaldesa llevará al Pleno los cambios en el convenio de las vías

Por su lado, el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, reiteró que su formación está dispuesta a acudir a los tribunales si el convenio, nuevo o modificado, no se presenta al Pleno para su ratificación. “No iríamos a la vía judicial porque nos guste, sino porque la Alcaldesa no puede decidir sola, debe hacerlo la Corporación”, señaló Martínez Salvador.

En la reunión telemática celebrada ayer, la Alcaldesa logró que el secretario de Estado Pedro Saura, presidente de Gijón al Norte, dejara en sus manos la redacción de un borrador de convenio adaptado a las nuevas circunstancias. Una vez que esté listo, será presentado al resto de instituciones que forman parte de la sociedad para negociar su contenido. A nivel local, el gobierno podría contar con Ciudadanos para aprobar la propuesta. Y es que a la formación naranja, a falta de mayor concreción, le suena muy bien que unos de los objetivos de la Alcaldesa pase por eliminar del documento la obligatoriedad de vincular la operación del plan de vías a la obtención del máximo aprovechamiento urbanístico que sea legalmente posible en los terrenos que resulten liberados.

Interpelada por el apoyo de la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso a una propuesta no de ley del diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, en la que se respalda la alternativa del Museo del Ferrocarril frente a la de Moreda, la Alcaldesa afirmó que “no afecta para nada” al proceso de selección del emplazamiento de la futura terminal intermodal de la ciudad. “No sé si alguien es consciente de que firmaron un convenio para que en 2025 estuviera la obra acabada y que no hay ni financiación y que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dijo que no iba a participar. En el Ayuntamiento no hay documentos sobre la alternativa del Museo salvo el convenio. Todos los estudios técnicos que tenemos se refieren a la opción de Moreda”, concluyó González.