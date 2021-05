La alternativa de Moreda gana enteros a la misma velocidad que los pierde la posibilidad de que la ubicación de la nueva estación intermodal de la ciudad surja del consenso de las fuerzas políticas. El Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio de Transportes aprovecharon ayer su cómoda mayoría en el consejo de administración de Gijón al Norte para lograr que esta opción sea analizada ya como “preferida” por los técnicos encargados de la declaración de impacto ambiental, trámite al que también se someterá –ya que resulta obligatorio– el otro emplazamiento incluido en el estudio informativo, la parcela frente al Museo del Ferrocarril.

Los tres gobiernos representados en el organismo encargado de gestionar el plan de vías dieron este importante paso a favor de Moreda con el voto en contra de los consejeros del PP, Alberto López-Asenjo, y de Ciudadanos, Rubén Pérez (el resto de fuerzas no tienen representación), concitando, además, el unánime rechazo de todos los grupos de la oposición, que acusaron a las administraciones socialistas de “romper” el consenso que se había logrado inicialmente sobre la alternativa del Museo del Ferrocarril y de tomar decisiones de forma “atropellada” con “imposiciones” e “informes de apenas cinco páginas”. Frente a la catarata de críticas, la alcaldesa, Ana González, incidió en que el estudio informativo otorga una “mejor valoración” a Moreda que a la opción del Museo del Ferrocarril, “aunque no sea por goleada”. Según precisó la Regidora, la apuesta de Gijón al Norte es superior a la incluida en el convenio en vigor en cuanto a aspectos medioambientales, de infraestructuras urbanas y también por cuestiones económicas.

La declaración de impacto de la terminal se hará con la alternativa de Moreda como “preferente”

Además de posicionarse a favor de la opción de Moreda, el consejo de administración de Gijón al Norte, presidido por el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, también aprobó la constitución de dos grupos de trabajo. Uno de ellos se centrará en la adaptación del convenio del plan de vías de 2019 y será liderado, a petición de la Alcaldesa, por el Ayuntamiento de Gijón “para acelerar los plazos al máximo posible”. Ana González ya ha dejado clara su intención de introducir, al menos, un par de modificaciones. Por un lado, desvincular la operación del “máximo aprovechamiento urbanístico” de los terrenos liberados que figura en el documento todavía en vigor , algo que, por tanto, sentencia a las cinco torres previstas. Por otro, incluir una referencia expresa a que el objetivo que persigue el Ayuntamiento es la erradicación de la barrera ferroviaria en el concejo y no solo en el casco urbano.

En todo caso, y aunque la intención de González es ponerse de inmediato con el nuevo convenio, Gijón al Norte no va a denunciar al actual en tanto en cuanto no se dé el visto bueno a la revisión actualizada, con el objetivo de evitar que se produzca un vacío legal. El portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, se mostró ayer escéptico sobre lo que pueda hacer este grupo de trabajo. “Si, como se dice, únicamente va a haber un único representante por cada administración, damos por hecho que por Gijón estará la Alcaldesa y que todos serán socialistas”, indicó el dirigente forista.

El otro grupo de trabajo que se creará en el seno de Gijón al Norte se centrará en el análisis de las distintas fórmulas y fuentes de financiación para el proyecto de integración ferroviaria. El Banco Europeo de Inversiones sigue siendo una de las opciones mejor vistas por los consejeros de la entidad, pero no es la única que está encima de la mesa. La propia Alcaldesa se refirió ayer a la posibilidad de que se acuda a la banca convencional, sobre la base de que, por ejemplo, el Ayuntamiento acaba de lograr un préstamo al cero por ciento de interés.

Los proyectos de Moreda y el Museo son idénticos en un 70%

Pese al voto en contra de los consejeros de Ciudadanos y del PP a dar preferencia a la opción de Moreda en el estudio de impacto ambiental, el consejero de Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, se mostró esperanzado de que la alternativa que apoya y considera “más viable” sea capaz de generar el “consenso político suficiente en Gijón para que pueda salir adelante”. Para Calvo, lo más importante es que la integración ferroviaria de la ciudad “genere cuanto antes beneficios para los gijoneses y los asturianos”.

Por su lado, la Alcaldesa incidió en que la alternativa de Moreda es mejor y en que nunca debió haber decaído en beneficio de la del Museo del Ferrocarril .“ Hacerlo fue algo caprichoso y en el Ayuntamiento no hay ni un solo informe técnico que lo avale”, indicó Ana González, para quien aquella decisión impidió que la terminal se construyera en 2012. A su juicio, los resultados del estudio informativo analizados ayer por los consejeros del organismo que gestiona el plan de vías demostrarían que no tuvo ningún sentido. “Los proyectos analizados son lo mismo en un 70% y queda claro que los 290 metros de separación que hay entre la ubicación de Moreda y el Museo del ferrocarril no aportaban beneficio alguno”, subrayó la Regidora para reforzar su apuesta por la primera de las alternativas.

Lo que no quiso comprometer González fueron plazos concretos, una vez que los incluidos en el convenio que sigue en vigor han saltado por los aires. Para empezar, el trámite de impacto ambiental que se pondrá en marcha de manera inmediata en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica puede ocupar varios meses. “Desde el gobierno central nos trasmiten que pueden ser cuatro meses, pero la experiencia que tenemos aquí con otras obras es que será bastante más”, subrayó González.

En una línea similar al de la Regidora, su socio de gobierno, Aurelio Martín (IU), también se posicionó a favor de Moreda. “Tiene, en la práctica, las mismas prestaciones pero requiere menos inversión y es más sostenible medioambientalmente. Además, es posible una ejecución por fases, lo que permite priorizar el metrotrén”, explicó el concejal de Movilidad.

Por contra, aunque con matices, las valoraciones que surgen de la oposición son unánimemente críticas. Para Rubén Pérez (Cs), Gijón al Norte adoptó ayer “una decisión fruto de la imposición y de la ausencia de diálogo que tanto caracterizan la forma de obrar de este gobierno, al no haber ido precedida del necesario debate y acuerdo político y social en la ciudad para avalarla”. Por ello, reclamó que se trate “tanto por el Pleno como por el Consejo Social para que, una vez que haya acuerdo, trasladarlo al consejo de administración de Gijón al Norte y no al revés”. Pérez instó a la Alcaldesa a “trabajar activamente por recuperar el consenso” y, además, criticó que, fuera del orden del día, se planteara la contratación de un técnico para la sociedad.

El otro consejero de la oposición en Gijón al Norte, Alberto López-Asenjo, justificó su voto negativo a declarar preferente la opción de Moreda en “la prudencia”. “Nos presentaron un informe de cinco folios que no es ni mucho menos suficiente para pronunciarnos, y más si se tiene en cuenta que las valoraciones técnicas están muy ajustadas y que ambas alternativas se consideran viables”. “Si las diferencias son muy pequeñas, no vemos por qué hay que romper el consenso”, añadió el edil popular.

“Nos sentimos atropellados”, indicó, por su lado, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, para quien la estación “debería hacerse en el Museo del Ferrocarril”. “Hace ya tres años que se encargó el estudio informativo y, en estos momentos, deberíamos estar iniciando las obras”, añadió el dirigente forista, que reclamó a la Alcaldesa “una reflexión” y que “respete la palabra dada”.

Laura Tuero, portavoz de la formación, subrayó que Podemos “no apoya esta toma de decisiones atropellada y menos aún tratándose de un asunto crucial para el futuro de la ciudad”. A su juicio, la decisión definitiva debe adoptarse “tomando en consideración los informes aún pendientes y con un proceso de diálogo transparente con los grupos municipales y con los agentes sociales”. Para Tuero, “este tipo de decisiones no pueden adoptarse dejando al margen al conjunto de la ciudadanía”.

Por su lado, Eladio de la Concha, portavoz de Vox, criticó que “los socialistas rompen el consenso alcanzado en 2019 para que Gijón tuviera una estación acuerdo con las expectativas y el futuro de la ciudad”. “Menosprecian a Gijón como si fuera inferior”, sentenció.