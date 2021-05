Pese al voto en contra de los consejeros de Ciudadanos y del PP a dar preferencia a la opción de Moreda en el estudio de impacto ambiental, el consejero de Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, se mostró esperanzado de que la alternativa que apoya y considera “más viable” sea capaz de generar el “consenso político suficiente en Gijón para que pueda salir adelante”. Para Calvo, lo más importante es que la integración ferroviaria de la ciudad “genere cuanto antes beneficios para los gijoneses y los asturianos”.

Por su lado, la Alcaldesa incidió en que la alternativa de Moreda es mejor y en que nunca debió haber decaído en beneficio de la del Museo del Ferrocarril .“ Hacerlo fue algo caprichoso y en el Ayuntamiento no hay ni un solo informe técnico que lo avale”, indicó Ana González, para quien aquella decisión impidió que la terminal se construyera en 2012. A su juicio, los resultados del estudio informativo analizados ayer por los consejeros del organismo que gestiona el plan de vías demostrarían que no tuvo ningún sentido. “Los proyectos analizados son lo mismo en un 70% y queda claro que los 290 metros de separación que hay entre la ubicación de Moreda y el Museo del ferrocarril no aportaban beneficio alguno”, subrayó la Regidora para reforzar su apuesta por la primera de las alternativas.

Lo que no quiso comprometer González fueron plazos concretos, una vez que los incluidos en el convenio que sigue en vigor han saltado por los aires. Para empezar, el trámite de impacto ambiental que se pondrá en marcha de manera inmediata en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica puede ocupar varios meses. “Desde el gobierno central nos trasmiten que pueden ser cuatro meses, pero la experiencia que tenemos aquí con otras obras es que será bastante más”, subrayó González.

En una línea similar al de la Regidora, su socio de gobierno, Aurelio Martín (IU), también se posicionó a favor de Moreda. “Tiene, en la práctica, las mismas prestaciones pero requiere menos inversión y es más sostenible medioambientalmente. Además, es posible una ejecución por fases, lo que permite priorizar el metrotrén”, explicó el concejal de Movilidad.

Por contra, aunque con matices, las valoraciones que surgen de la oposición son unánimemente críticas. Para Rubén Pérez (Cs), Gijón al Norte adoptó ayer “una decisión fruto de la imposición y de la ausencia de diálogo que tanto caracterizan la forma de obrar de este gobierno, al no haber ido precedida del necesario debate y acuerdo político y social en la ciudad para avalarla”. Por ello, reclamó que se trate “tanto por el Pleno como por el Consejo Social para que, una vez que haya acuerdo, trasladarlo al consejo de administración de Gijón al Norte y no al revés”. Pérez instó a la Alcaldesa a “trabajar activamente por recuperar el consenso” y, además, criticó que, fuera del orden del día, se planteara la contratación de un técnico para la sociedad.

El otro consejero de la oposición en Gijón al Norte, Alberto López-Asenjo, justificó su voto negativo a declarar preferente la opción de Moreda en “la prudencia”. “Nos presentaron un informe de cinco folios que no es ni mucho menos suficiente para pronunciarnos, y más si se tiene en cuenta que las valoraciones técnicas están muy ajustadas y que ambas alternativas se consideran viables”. “Si las diferencias son muy pequeñas, no vemos por qué hay que romper el consenso”, añadió el edil popular.

“Nos sentimos atropellados”, indicó, por su lado, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, para quien la estación “debería hacerse en el Museo del Ferrocarril”. “Hace ya tres años que se encargó el estudio informativo y, en estos momentos, deberíamos estar iniciando las obras”, añadió el dirigente forista, que reclamó a la Alcaldesa “una reflexión” y que “respete la palabra dada”.

Laura Tuero, portavoz de la formación, subrayó que Podemos “no apoya esta toma de decisiones atropellada y menos aún tratándose de un asunto crucial para el futuro de la ciudad”. A su juicio, la decisión definitiva debe adoptarse “tomando en consideración los informes aún pendientes y con un proceso de diálogo transparente con los grupos municipales y con los agentes sociales”. Para Tuero, “este tipo de decisiones no pueden adoptarse dejando al margen al conjunto de la ciudadanía”.

Por su lado, Eladio de la Concha, portavoz de Vox, criticó que “los socialistas rompen el consenso alcanzado en 2019 para que Gijón tuviera una estación acuerdo con las expectativas y el futuro de la ciudad”. “Menosprecian a Gijón como si fuera inferior”, sentenció.