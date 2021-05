“Sin compuertas en el Piles matas el piragüismo”, avisan los expertos

El presidente de la Federación Asturiana del Principado de Asturias recalcó el peso que tiene Gijón a la hora de aportar piragüistas a la región. Gallo señaló que, a raíz del cierre del anillo, el número de licencias “ha disminuido”. “Lo que no se puede es satanizar al piragüismo. Somos parte de los ríos y tenemos que estar en ellos porque cumplimos una labor social. Asturias no se puede permitir que Gijón no haya piragüismo”, remarcó Gallo.

Gallo destacó además la labor que realizan los piragüistas en los cauces de los ríos. “Es donde tenemos que estar, somos parte del ecosistema”, matizó. “Esto es un deporte limpio. Un río donde hay piragüistas es un río revitalizado porque ejercemos de vigilantes y somos los primeros en avisar cuando se detecta un foco de contaminación”, zanjó el presidente de la Federación regional de piragüismo.

De idéntica manera opina Alberto Estrada, el presidente de la Asociación Amigos de Dionisio de la Huerta, que también apunta a la necesidad de instalar compuertas para facilitar la práctica del piragüismo. “En el tramo actual del anillo navegable, solo se podría hacer algo de piragüismo en invierno y en un tramo corto. Lo que está claro es que sin compuertas no se puede navegar”, abundó Estrada, que aboga por instalar presas hinchables, como pedía el Grupo.