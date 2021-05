Reclaman a NMR el impago de carbón excedente de térmicas

La operación de Almería no es la única de Endesa con NMR. Las fuentes consultadas señalan que la adquisición de excedentes también incluyó un cargamento de carbón colombiano que estaba depositado en El Musel y que no había llegado a trasladarse en su día hasta la central de Endesa en la provincia de León, térmica que ya está cerrada, al contrario de la alemeriense, que no ha culminado ese proceso.

El juzgado de lo mercantil número ocho de Madrid aceptó el pasado miércoles la presentanción de preconcurso de acreedores por parte de NMR, mediante el que la empresa dispondrá de tres meses para alcanzar acuerdos de renegociación de las deudas con sus acreedores. En el caso de que no lo consiga, se vería abocada a presentar un concurso de acreedores.

La presentación del preconcurso conlleva –de manera casi automática habitualmente– el bloqueo de todos los embargos y reclamaciones por impago que se estuvieran tramitando, medida que ha solicitado NMR y sobre la que está pendiente de pronunciarse el juzgado. Esto último aún tardará unos días, dado que la magistrada del mercantil 8 de Madrid ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que acepte su abstención en el procedimiento. El magistrado que finalmente tome las riendas del procedimiento será quien formalice la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por NMR.

Además de aceptar el preconcurso, la jueza también resolvió favorablemente la petición de que el expediente del concurso sea de carácter reservado, tal como le solicitó NMR, empresa que además de haber sido el principal operador de carbones de El Musel el año pasado tmbién es el patrocinador oficial del Real Oviedo.

La reclamación judicial instada por Endesa es una de las múltiples que se han presentado por los impagos de deuda ya vencida de NMR, compañía que sostiene que comunicó a sus acreedores y empleados que presentará un “plan de viabilidad”.

Varias de las deudas que dejó la empresa son millonarias, entre ellas la que contrajo a la Autoridad Portuaria de Gijón y con su filial, la terminal de minerales Ebhisa, que superan en conjunto el millón y medio de euros, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Las deudas con otros acreedores son incluso superiores.

Compañías prestadoras de servicios, suministradores de carbón y entidades financieras están entre los acreedores de la compañía que patrocina al Real Oviedo, que cerró sus cuentas de 2020 con unos beneficios de más de 12 millones de euros y declarando unos fondos propios de 43 millones. La compañía ha venido achacando sus problemas de liquidez a las disputas comerciales con clientes por discrepancias sobre la calidad de los cargamentos, que están retrasando el cobro de partidas de carbón.

La actividad principal de NMR consistió en la compra de carbón de Rusia o países limítrofes, su mezcla con el de minas o escombreras de minas españolas y la exportación de la mezcla, fundamentalmente a térmicas de Marruecos, Vietnam e India. También se dedico a criba de carbón para exportar el de mejor calidad a industrias metalúrgicas.