Un niño de 10 años llama a emergencias tras sufrir su madre un accidente en Gijón

Un niño de 10 años resultó clave la pasada madrugada para rescatarle a él y a su madre que, junto a otro acompañante, habían sufrido un accidente al salirse de la vía hasta caer con el coche entre unos arbustos cerca del Alto del Infanzón, en Gijón. Lo dramático del suceso fue comprobar que el pequeño alertó al 112 ante la imposibilidad de que los adultos pudiesen dar una explicación coherente de lo que ocurría. Los tres tuvieron que ser trasladados en ambulancia hasta el Hospital de Cabueñes, con distintas lesiones, pero leves en su mayoría, tras un amplio operativo en el que participaron la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil de Villaviciosa.

El accidente, en el que pudo influir el consumo de alcohol y drogas, se produjo pasadas las dos de la madrugada entre el Camín del Molín, muy cerca del merendero La Cabaña, y el camino de la playa de La Ñora. Estaba oscuro y no hubo testigos. En el coche, un Citroën C4, iban una mujer de 41 años, de iniciales L. H. C., y su hijo de 10 años, además de un hombre, como copiloto, de 34 años e iniciales J. M. A. Tras un primer intento de llamada fallida a Emergencias, el niño logró llamar por teléfono al 112, aunque su nerviosismo y confusión por lo ocurrido dificultaba precisar la ubicación exacta del accidente, en una zona, además, con mala cobertura. No obstante, sí explicó que habían sufrido un siniestro. Supuestamente, se dirigían en coche a casa de una amiga de su madre. Rápidamente, tras la primera información que pudo recabar Emergencias, se movilizaron efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil de Villaviciosa, así como Bomberos. Parece ser que un testigo, que se encontró con el vehículo siniestrado más tarde, aportó información con mayor exactitud de la ubicación.

Investigación

Los tres ocupantes del Citroën C4 se encontraban heridos, pero leves. No estaban atrapados y su evacuación no resultó difícil. Hasta el lugar también se desplazaron tres ambulancias pasadas las tres de la mañana. Cada una de ellas transportó a uno de los heridos. La conductora, y madre del niño, fue trasladada con dolor en un hombro a Cabueñes, mientras que su acompañante, el copiloto, presentaba un traumatismo torácico. El niño también acabó en el hospital con contusiones leves y dolor cervical. Todos se recuperan de las heridas, pero la investigación policial está abierta por un presunto delito contra la seguridad vial. Las pruebas toxicológicas y de consumo de drogas resultarán claves para determinar las responsabilidades.