“Los afiliados del PP que se fueron a otros partidos o se dieron de baja ya están volviendo”

–¿Qué tal el retorno a primera línea?

–Estoy muy ilusionada. He visto durante los últimos tiempos que por parte de Teresa Mallada se estaba haciendo una política nueva, sin sectarismos, de integración. Y eso para mí es fundamental. En el PP cabemos todos y Pablo, que también viene de trabajar con Teresa, trae la misma política. Me llamó un día para desarrollar el tema de afiliación. Y me uní a ellos por la ilusión y por las ganas de trabajar. Llevaba seis años alejada del PP, aunque fuera afiliada, y me daba pena la debacle en la que estaba cayendo, con la sede cerrada, sin participación de ningún tipo, sin apoyo al grupo municipal.

–¿Cómo está el proceso para intentar recuperar a los afiliados que se dieron de baja?

–Nuestro mensaje es que las puertas están abiertas. Estamos haciendo una labor de llamar a las personas que están en nuestras listas de afiliados, informándoles de que nuevamente hay actividad en la sede, de que estamos aquí con muchas ganas de trabajar y que estamos receptivos a que vengan.

–¿Qué respuesta se están encontrando?

–Hay gente muy receptiva y muy ilusionada. Ahora, desde el tema de Ayuso también se nota que la gente está con la ilusión de que el PP en Gijón tome nuevamente el lugar que se merece. Otros no dicen que se han hecho muchas cosas mal. Les pedimos perdón por todo lo malo que se haya hecho en el PP, pero hay que seguir hacia adelante. A mí las críticas y las opiniones contrarias dentro del partido me parecen constructivas.

–¿Están notando el resultado de las elecciones madrileñas?

–Es un empujón que ilusiona mucho a los afiliados del PP y motiva a los simpatizantes que consideran que el proyecto del PP merece la pena. A Tere (Mallada) la veo muy Ayuso, porque es una mujer muy peleona y muy trabajadora.

–¿Están volviendo aquellos que se fueron a otros partidos o causaron baja para quedarse en casa?

–Hay diferentes grupos. Hay gente que se había dado de baja y ya ha venido a darse de alta, otros lo están considerando y otros están escépticos y esperan a ver la evolución del PP para considerar si se integran. También hay otros que formaban parte de Foro y de Ciudadanos que ya han vuelto.

–¿En estos meses ha cambiado el número de afiliados?

–En cada Junta Local damos información de entre 20 y 30 nuevas altas. También estamos reactivando a algunos afiliados que por algún motivo no habían abonado las cuotas; estamos actualizando la base de datos. Cuando llegamos a la sede, en Álvarez Garaya, esto era un solar, no había nada a parte de estar la sede cerrada. El trabajo que están haciendo Pablo y todo el equipo es muy importante, con el apoyo incondicional de Mallada, que viene todas las semanas a Gijón y hace reuniones con los afiliados que la quieren conocer.

–¿Entre los que se han decidido a volver está toda la gente de Pilar Fernández Pardo?

–Hay mucha gente de Pilar que no se ha ido nunca, porque Pilar formó parte de un equipo muy potente que hizo una labor increíble en Gijón. No como en estos últimos años. Consejos y asociaciones valoraban muchísimo que fuéramos allí a escucharles. Luego, en los años en los que estuve como simple ciudadana de Gijón, muchos me decían que echaban de menos al PP, que estos últimos años no estaba donde debía estar. Ese vacío que se dejó hay que volver a llenarlo.

–¿Cómo?

–El partido ya está activándose; hay comisiones de trabajo con gente técnica y hay agentes de barrio que se están organizando para distribuirse por toda la ciudad y conocer las necesidades de todos los barrios. Lo que estamos haciendo es que esos los afiliados que quieren participar activamente en el partido aporten sugerencias que se encauzan para que el grupo municipal tenga iniciativas en pleno y en comisiones y apoyarles, porque hasta ahora estuvieron huérfanos.

–El PP nacional habló de “puertas abiertas” a los cuadros de Ciudadanos. ¿Hay contactos?

–Hay trato personal con muchos, porque gente de Vox, Foro y Ciudadanos han sido nuestros, formaron parte de nuestras filas y todos tenemos relaciones personales cordiales, pero no estamos pescando a nadie.

–¿Añora la vida municipal?

–Recuerdo la etapa de concejal como una etapa en la que conocí las entrañas del Ayuntamiento. Todos los ciudadanos deberían conocer cómo funciona su Ayuntamiento. Ahora tenemos el sucedáneo peor del PSOE de toda la vida en Gijón, con una alcaldesa que divaga banalidades. Tini, Paz... eso era un PSOE, esto es una vergüenza.

–¿Y a su grupo municipal lo ve como el PP o un sucedáneo?

–El PP que tenemos ahora en el Ayuntamiento es el mejor que pudimos tener en esas circunstancias, porque el proceso en el que llegaron los concejales estaba envuelto en conflictos. El grupo municipal hizo lo que pudo, porque no tenían ni la estructura ni el partido que merecían para poder ayudarles. Ahora, con el apoyo del partido se va a mejorar muchísimo.

–¿Se produjeron bajas tras la dimisión de Mariano Marín?

–Alguna baja sí hubo, al principio. Esas personas a lo mejor no son las que nosotros necesitamos en el partido, porque estamos hablando de gente que va exclusivamente por una persona. Yo quiero estar en un proyecto en el que todo el mundo puede integrarse y aportar, no en el de “yo soy de tal”.

–¿Cuándo habrá congreso del PP de Gijón?

–Después del autonómico. Las fechas concretas yo no las barajo.