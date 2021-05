Los conductores se echan a la calle contra la ordenanza de movilidad en Gijón

En la manifestación, en vehículos motorizados y con un recorrido desde la Escuela de Marina y hasta el centro de la ciudad durante varias horas, participaron alrededor de los 170 coches, según la Policía Local (300 según los organizadores), para dejar claro que “se está tratando de demonizar a los automóviles y eso no es justo, la política de este Ayuntamiento es nefasta para los habitantes de Gijón y para una ciudad en la que se circuló siempre razonablemente bien se está transformando en un infierno”, denunció Manuel Robledo, presidente de Stop Muro.

La mañana de ayer, entre los ruidos de los cláxones, se convirtió en un clamor contra “el cierre del Muro y de la avenida del Molinón por los atascos que ha generado, sobre todo en la avenida de la Costa y en la de Castilla, y contra todos los perjuicios ocasionados a las parroquias del este y del sur en el acceso a la ciudad”, enumeraba la portavoz del colectivo, Montse Medina. “Y también para protestar por la falta de plazas de aparcamiento, tanto en El Molinón como en Doctor Fleming, y por supuesto para dejar claro que estamos en contra de las peatonalizaciones hechas a golpe de ocurrencia, sin ningún tipo de estudio o de previsión”. Y mucho más: “Estamos en contra de la ordenanza de movilidad y de todas las medidas puestas en marcha en los últimos tiempos, con los vecinos de El Carmen y El Coto quejándose por los cambios en la circulación”, clamaba Medina antes de la salida de los vehículos, con el apoyo de las asociaciones vecinales de Castiello, La Pedrera, Fontaciera, Caldones, Roces, Leorio, Deva, La Guía, Vega, Cabueñes, Cenero, La Providencia, Somió, Santurio, Porceyo, San Andrés de los Tacones, San Martín de Huerces, Fano, Granda, Ruedes, Lavandera, Baldornón y varios vecinos del Carmen.

Para vecinos como Margarita Pastor, vecina de Somió, “es una vergüenza lo que están haciendo en Gijón, tardo más de media hora en bajar al centro”. Unas complicaciones de movilidad que tienen su reflejo directo en los hábitos de los habitantes de las parroquias más afectadas. “El corte de la avenida del Molinón y el Muro nos obliga a rodear 22 minutos más que antes, a meter contaminación donde no había. Los de Somió hacíamos mucha vida social y de compras en La Arena y ahora no es viable porque no se puede aparcar y se tarde mucho en llegar a los sitios”, lamentaba la presidenta de los vecinos, Soledad Lafuente. Las limitaciones han hecho que mucha gente “se vea obligada a llamar a un taxi para ir al centro, porque los autobuses tampoco nos arreglan nada”, apostillaba por su parte José Luis Pérez, presidente de la asociación de vecinos de Santurio.

En la manifestación también hubo representación política. El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador recordó que “Gijón es una ciudad que siempre se pudo recorrer en coche de punta a punta y había sitio para todos sin atascos, y con cotas las medidas del último año y medio, tenemos el tráfico colapsado”. Ángeles Fernández Ahúja, del PP, recordó cómo se han suprimido 483 plazas de estacionamiento “sin dar alternativas”, y Eladio de la Concha, de Vox, insistió en que “las medidas tomadas en El Muro en pandemia eran provisionales, ahora ya no tienen sentido”.