Una encuesta cifra en el 64,4% el apoyo a prohibir la circulación a los coches más viejos

La prohibición a partir de 2026 de que los vehículos sin etiqueta ambiental transiten por el casco urbano de Gijón cuenta con un amplio apoyo entre los gijoneses, según el resultado de la encuesta elaborada por la empresa 40dB para los partidos que conforman el gobierno de coalición en Gijón, el PSOE e IU. Un 64,4% de los gijoneses tienen una opinión favorable a esa medida, frente al 15,8% que rechazan frontalmente.

La encuesta fue realizada entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre del año pasado mediante 1.500 entrevistas telefónicas a población general mayor de 18 años y residente en Gijón. El margen de error muestral es de +/- 3% ( un 95% de confianza), según los datos técnicos del muestreo efectuado por 40dB.

La encuesta refleja una aprobación mayoritaria a las políticas de movilidad desarrolladas por el gobierno local gijonés, tanto en lo que respecta a las restricciones a la circulación de los vehículos más contaminantes, como el fomento del uso de la bicicleta como las peatonalizaciones y arreglos de calles.

Uno de los aspectos más polémicos en los últimos meses en la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Gijón, es el relativo a las restricciones a los vehículos sin etiqueta ambiental, que no podrán circular por la ciudad a partir del 1 de enero de 2026, salvo los que rueden menos de 2.500 kilómetros anuales. Esta última salvaguarda permitió apaciguar a parte de los colectivos que venían protestando contra la ordenanza de movilidad, como los propietarios de coches clásicos. Otros, como Stop Muro, siguen con movilizaciones, como la del pasado domingo con una caravana de vehículos entre la Escuela de Marina Civil y el centro; 170 según las cuentas de la Policía Local y 300 según los organizadores.

La ordenanza ya ha sido remitida al BOPA y, una vez que se publique en los próximos días, va a ser recurrida judicialmente por varios partidos de la oposición. Así lo han anunciado Foro Asturias y el PP.

Ante la pregunta al millar y medio de encuestados sobre su opinión respecto a “la prohibición de circular por vías municipales para los coches que no cuenten con etiqueta ambiental el 1 de enero de 2026 (los más contaminantes, diesel anterior a 2006 y gasolina anterior a 2000)”, un 15,7% de las respuestas fue que muy bien y un 48,7% que bien. En el lado contrario de la balanza, el 12,5% de personas a las que la medida les parece muy mal y el 3,3% que la ven mal a secas. A un 13,4% les parece regular y el 6,4% restante lo integra el grupo que declinó contestar o no sabía qué contestar.

En cuanto a las peatonalizaciones, el apoyo social es aún mayor, según la encuesta efectuada por 40dB para los partidos del gobierno local gijonés.

En concreto, un 73,2% de los encuestados se mostraron favorables, con un rechazo por parte del 16,9%. La pregunta, en este caso, fue cómo valoraban “el arreglo de las calles y las peatonalizaciones realizadas”. A un 8,7% le parecía muy bien y a un 64,5% bien. En el lado contrario, un 11,9% lo valoran muy negativamente y un 5% mal. Entre ambos extremos, el 8,8% a los que les parece regular lo efectuado, mientras que un 1,1% de los encuestados optaron por el no sabe, no contesta.

Respecto a “las medidas adoptadas para favorecer la movilidad ciclista (nuevos carriles bici, ciclocarriles)”, el 69,7% las valora muy bien (29,8%) o bien (39,9%). En cuanto a quienes lo rechazan, suman un 17,8%: un 16,9% valora muy mal las medidas, mientras que un 0,9% las valora mal a a secas. A un 10,5% le parecen regular y el 2% optó por el no sabe, no contesta.

Madrid aplicará restricciones a la circulación similares a las de Gijón un año antes

Algunas de las restricciones al tráfico que tiene previsto aplicar Gijón en base a la ordenanza de movilidad se están probando ya en otras ciudades, con menor o mayor grado de intensidad y con diferentes niveles de apoyo popular. Uno de esos ejemplos es Madrid. El Ayuntamiento de la capital, gobernado por el popular José Luis Martínez-Almeida, está tramitando una ordenanza de movilidad que incluye restricciones para los vehículos contaminantes en todo el municipio un año antes que en Gijón. La ordenanza de la mayor ciudad de España está disponible en su página web desde hace unas semanas para su consulta pública. Esta nueva norma establece que los vehículos sin distintivo ambiental no podrán circular por el municipio a partir del 1 de enero de 2025, adelantándose al año anterior esa restricción para los vehículos sin etiqueta ambiental que sean de fuera de Madrid. Las restricciones serán graduales. A partir del 1 de enero del año que viene, los vehículos más contaminantes de no residentes en la ciudad no podrán circular en la zona delimitada por la M-30 y al año siguiente tampoco por esta vía. En Gijón, Foro y el PP han llevado a los tribunales la ordenanza.