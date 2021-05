“La Alcaldesa tapa las desgracias de su gobierno creando polémicas”

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Lo peor sin duda ha sido delegar la concejalía de las obras y la limpieza en un concejal que no da el nivel, cosa que es responsabilidad de quien lo nombró: hemos pasado de recibir la escoba de platino por lo limpia que estaba la ciudad a que la suciedad se debata en el Pleno (además, este concejal está sobrepasado y no sirve a la ciudad sino a los deseos del edil de Movilidad, todo un despropósito). Lo mejor es que la Alcaldesa comunicativamente se mueve bien y sabe crear polémicas sobre asuntos nimios para ocultar las desgracias de su equipo y entretener a los gijoneses.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Hemos conseguido sobreponernos al mal resultado de mayo de 2019 y en dos años nos hemos posicionado como la verdadera alternativa al gobierno, que lidera con hechos la oposición, que la hacemos para todos (además, la hacemos en clave local, somos el partido de los gijoneses que detestan la política de bloques y buscan soluciones). Respecto a lo negativo, pues muchas cosas porque nosotros nos confundimos en nuestro trabajo como todo el mundo; pero sabemos reconocerlo, no como el gobierno local, incapaz de rectificar.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

El papel real es bastante mejor que la acción del gobierno, no obstante, al ser varios partidos y varios concejales creo que no se puede generalizar, ya que no todos trabajamos igual. Aunque no he venido al Ayuntamiento a hacer amigos tampoco voy a cargar contra ningún partido; somos la oposición al gobierno, no a la oposición, y aspiramos a gobernar, no a ser segundos (luego está el papel que se refleja en algunos medios de comunicación, bien distinto al real).

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Sin duda, intensidad. Lamentablemente, en Gijón estamos acostumbrados a ediles de la oposición que piensan que su trabajo termina con una votación perdida en el Pleno; algo que no pasa conmigo porque, si creo que defiendo algo necesario para los gijoneses, me da igual el número de apoyos plenarios y sigo y sigo hasta evidenciar lo correcto (ahí tenemos el ejemplo del programa “Mi barrio”). También estoy demostrando que se puede ser firme defendiendo postulados moderados para la mayoría: la firmeza y la claridad del mensaje no es propiedad de los extremos.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

Lo mejor ha sido la gestión de las ayudas de emergencia durante la primera ola. Lo peor ha sido la relación con los hosteleros y comerciantes: en toda España, los alcaldes han hecho el papel de “poli bueno” respecto al papel de “poli malo” que hacían las autonomías con las restricciones, pero aquí la Alcaldesa no ha sabido ni siquiera recibir dignamente a los hosteleros, generando un gran rechazo.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

La única acertada ha sido el giro en Pedro Duro hacia Álvarez Garaya y la más equivocada ha sido la peatonalización de la avenida del Molinón, causante de todo el caos que vive la ciudad; una medida que revertiremos en cuanto volvamos al gobierno, junto con la circulación por el Muro (no obstante, necesitaríamos un suplemento especial para hablar de todas las equivocaciones en materia de movilidad).

7 Plan de vías. ¿Está dispuesto a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Es un tema que no debería votarse, ya que se votó en el mandato anterior y unánimemente se eligió poner la estación en el Museo del Ferrocarril.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

El dinero debe ir a la economía productiva y a intangibles como el conocimiento porque en unos años vamos a necesitar que el 100% de la población tenga formación profesional o estudios superiores debido al descenso de la natalidad. Se debe evitar el ladrillo, pero eso no pasará y estos fondos acabarán como los mineros.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

El Ayuntamiento hace muchas cosas y muchas por encima de sus competencias, por lo que debemos profundizar y mejorar lo que nos compete y no meternos en aventuras insostenibles. Como ejemplo, no puede ser que Emtusa tenga un déficit millonario y alguno plantee crear un servicio público de alquiler de bicicletas dentro de esta empresa.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

¿Qué modelo de participación, el de la avenida Juan Carlos I o el del “cascayu”? Con Foro había unos presupuestos participativos y un diálogo fluido con todo el mundo, pero ahora vivimos bajo el yugo de una persona que cree que los votos a su partido le dan a ella autoridad para hacer lo que le da la gana.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Rejuvenecido, con 100.000 cotizantes a la Seguridad Social y con un movimiento cultural y musical similar al Xixon Sound de los años 90. Y todo ello caminando o en mi coche, sin que nadie me imponga su modelo.