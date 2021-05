Hacienda sitúa la tasa de temporalidad en la plantilla del Ayuntamiento al 14,83%

El gobierno municipal rebatió ayer los datos sobre la temporalidad en la plantilla del Ayuntamiento que había aportado la víspera el sindicato Usipa para calificar la tasa de “desproporcionada y alarmante”. “La tasa de temporalidad de la plantilla del Ayuntamiento de Gijón respecto a la Relación de Puestos de Trabajo se sitúa en el 14,83%. En concreto, de las 1.025 personas de la RPT, 152 son temporales”, subrayó la concejala de Hacienda, Organización Municipal y Personal, Marina Pineda, para negar que las críticas de Usipa sean ciertas. Es más, aseguró que la cifra “se reduce a la hora de medir la temporalidad estructural, es decir, los puestos de más de tres años de antigüedad que no se encuentran incluidos en ninguna de las ofertas de empleo público pendientes de ejecutar”. “De ese modo”, subrayó la edil, “la temporalidad se sitúa en el 2,05%.

De acuerdo con los datos aportados por Pineda, en lo que se refiere a los organismos autónomos municipales, el índice de temporalidad estructural de la Fundación de Cultura, Educación, y Universidad Popular es del 6,62%; del 9,09 % en el caso del Patronato Deportivo Municipal, y también del 9,09 % en la Fundación de Servicios Sociales.

“Respecto a la temporalidad, de los 338 puestos de la RPT de estas entidades, hay 108 personas temporales en el conjunto de los tres organismos autónomos”, añadió la concejala.

Usipa reaccionó ayer mismo a los datos aportados por el gobierno municipal, asegurando, para empezar, que “son sesgados y no se corresponden con la realidad”. “La tasa de temporalidad del Ayuntamiento no se puede obtener teniendo en cuenta la Relación de Puestos de Trabajo, ya que un porcentaje importante de la plantilla municipal no se ve reflejado en la misma”, explicó el sindicato en un comunicado en el que también subraya que dicha tasa “se obtiene, simplemente, sumando el total de trabajadores en activo en un momento dado en el Ayuntamiento y calculando el porcentaje de ese personal que es fijo y el que es temporal”. “Es muy sencillo, los datos son tozudos”, destacan los portavoces de la central.

“A día de la fecha, solo existen 97 personal con contrato laboral fijo, eso es una realidad. El número de delegados sindicales en el comité de empresa es de 21 miembros, que es otra realidad, y un comité de empresa de 21 miembros se corresponde con una plantilla de entre 751 y mil trabajadores”, añade el sindicato, antes de subrayar las dificultades que tiene para que la administración le traslade los datos de la plantilla. “No nos pasan ni siquiera los nombres, solo sus iniciales, para que ni nos podamos poner en contacto con ellos”, censura el sindicato.

“Se está abusando de la temporalidad, de los contratos por acumulación de tareas de duración de seis meses a un año, de los planes de empleo, que se utilizan para cubrir ilegalmente las necesidades de plantilla o de los contratos en fraude de ley”, concluyen los portavoces de Usipa.