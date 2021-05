La plataforma Hostelería con Conciencia entregó ayer 3.056 firmas que reunió en apenas 15 días en el registro municipal, ubicado en la Antigua Pescadería, con el objetivo de reclamar al Ayuntamiento ayudas directas para el sector. El colectivo compareció ayer en el Pleno municipal, minutos antes de dejar el documento. “El Ayuntamiento no ha movido un dedo, porque todas las ayudas están fraccionadas. Lo cierto es que la gestión de Ana González en ese sentido ha dejado mucho que desear”, criticó ayer el presidente de Hostelería con Conciencia, David Sampedro. El colectivo hostelero está en contra del sistema de bonos que propone el gobierno local porque considera que esta vía no es una ayuda para el sector “sino una ayuda al consumo”. “Hemos hecho un estudio de cómo ha funcionado este sistema en Valladolid, Bilbao o Carreño y fue un desastre por todos lados”, concretó Sampedro. “La situación sigue siendo agónica, estamos como en enero, porque las ayudas no terminan de llegar”, profundizó el representante de la plataforma. “Aunque no tenemos un censo de cuantos negocios han cerrado ya solo hay que darse un paseo por la ciudad para ver cuantos locales han bajado la persiana. Es una pena que una ciudad que se intenta consolidar como una de las primeras del turismo en Asturias esté haciendo nada”, zanjó.