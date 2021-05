El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Langreo y Carreño, Félix Baragaño, expresó esta tarde su confianza en que este año se pueda celebrar la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) de una forma prácticamente normal por la mejoría de la situación que está experimentando la pandemia y por el hecho de que la Feria vaya a comenzar la segunda semana de agosto. “Los aforos tendrán que estar limitados, lógicamente va a haber medidas que se mantendrán, pero entendemos que van a ser lo suficientemente aceptables como para que podamos considerarla casi como una feria normal”, explicó Baragaño poco antes de una reunión de la directiva cameral con la de la Unión de Comerciantes del Principado, a primera hora de la tarde de hoy.

“El hecho de que hoy mismo tengamos Fitur abierto y tengamos el stand de Asturias y tengamos el stand de Oviedo en estos momentos en Madrid, yo creo que claramente ya marca una tendencia”, señaló para explicar el optimismo de la directiva cameral de que no vaya a repetirse lo acontecido el año pasado, cuando FIDMA fue suspendida por decisión de los técnicos de tres administraciones que asesoran al Principado en cuanto a la prevención de la expansión del coronavirus.

Baragaño agregó que “en alguna conversación que hemos tenido con la consejería de Sanidad, los hemos visto muy optimistas. Al final, por prudencia, todavía no te quieren decir nada, como es lógico, pero los hemos visto muy optimistas. No puedes adelantar nada, porque todavía estamos en esa fase de inestabilidad, en la que no tenemos garantías ni certezas, pero yo creo que hay una razonable confianza de que las cosas van a seguir mejorando, principalmente gracias a las vacunas”.

El presidente cameral resaltó que el hecho de que la Feria vaya a comenzar en la segunda semana de agosto “ayuda a que haya pasado julio y la primera semana de agosto y entendemos que efectivamente se pueda desarrollar, no voy a decir como una feria absolutamente normal, pero entendemos que con unos niveles de seguridad extraordinarios”.

Desde la Unión de Comerciantes del Principado también se pidió que este año se diseñe “un día del comercio muy especial” en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, poniendo el acento en el valor del comercio con la pandemia el año pasado y este, con “el ejemplo que nos han dado los empresarios del comercio de cómo se aguanta, se sigue adelante y se resiste y eso hay que visibilizarlo en la Feria”, en palabras de la gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno.