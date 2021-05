Natalia González, edil de Bienestar Social y presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, .entró en el salón de plenos con la amenaza de una reprobación por la mala gestión del programa “Mi barrio” de ayudas para compras a familias vulnerables. Salió con una felicitación personal de la Alcaldesa y el recuerdo de varios ediles de la oposición al buen trabajo realizado por la Fundación durante la pandemia.

Ni un solo concejal votó a favor de esa reprobación. Ni siquiera los tres de Foro, grupo que había propuesto la reprobación y acabó por votar abstención. “Me veo obligado a subir el tono y a meter basura política (por la reprobación) para conseguir dos cosas de tres porque en febrero pedí lo mismo y me dijeron que no”, asumió el forista Pelayo Barcia como promotor de la iniciativa.

Sus logros fueron el apoyo del Pleno a “ampliar el máximo posible” los plazos del programa y a dejar abierta para futuras convocatorias la opción del pago con tarjeta, como se hizo con la renta social, para evitar los problemas generados con el sistema actual de transferencia bancaria. Lo primero salió adelante por unanimidad y lo segundo por mayoría, sin el apoyo de los partidos del gobierno. El propio Barcia pidió que se votara su proposición punto por punto para separar la reprobación del resto de las peticiones.

González no fue reprobada, pero tuvo que escuchar las críticas de todos los grupos sobre “Mi barrio”, que en principio debía finalizar el próximo día 31. Ahora mismo, sobre una opción de gasto de casi un millón de euros hay facturados poco más de 400.000 euros en cinco mil ventas. Desde la Fundación ya se habló de dar de plazo hasta finales de año para que todo ese dinero se pueda gastar. La Unión de Comerciantes pide prolongarlo aún más. “Yo no culpo a la Unión ni al pequeño comercio, cuando propusimos la transferencia ellos no vieron dificultades”, sentenció la edil socialista.